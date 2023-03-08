Stat yakınında öldürülen taraftarın kafasının kırıldığı ortaya çıktı

Championship Kulübü Blackpool taraftarı Tony Johnson'un, rakip Burnley taraftarları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

55 yaşındaki Johnson stada yakın bir barın önünde başından şekilde yaralanmış halde hastaneye kaldırıldı.

İngiliz taraftarın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

BBC'nin haberine göre Burnley FC ile iç sahada oynanan maçın ardından Bloomfield Road stadyumu yakınında iki takımın taraftarları arasında arbede çıktı.

Hayataını kaybeden 55 yaşındaki Tony Johnson daha sonra, stadyumdan sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindeki bir barın önünde başından ciddi şekilde yaralanmış halde bulundu. Daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Blackpool taraftarları Johnson için 10 bin sterlin yardım topladı. Yerel polis cinayetin faillerini arıyor.