8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Stat yakınında öldürülen taraftarın kafasının kırıldığı ortaya çıktı

Stat yakınında öldürülen taraftarın kafasının kırıldığı ortaya çıktı

İngiltere Championship takımı Blackpool FC'nin bir taraftarının Cumartesi gecesi Blackpool'da rakip Burnley taraftarları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis cinayet faillerini arıyor.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 11:33
Takip Et

Kafası kırılarak öldürülen taraftar için seyirciler harekete geçti

Stat yakınında öldürülen taraftarın kafasının kırıldığı ortaya çıktı
+
Aa
-

Championship Kulübü Blackpool taraftarı Tony Johnson'un, rakip Burnley taraftarları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
55 yaşındaki Johnson stada yakın bir barın önünde başından şekilde yaralanmış halde hastaneye kaldırıldı. 
İngiliz taraftarın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
BBC'nin haberine göre Burnley FC ile iç sahada oynanan maçın ardından Bloomfield Road stadyumu yakınında iki takımın taraftarları arasında arbede çıktı.
Hayataını kaybeden 55 yaşındaki Tony Johnson daha sonra, stadyumdan sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindeki bir barın önünde başından ciddi şekilde yaralanmış halde bulundu. Daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Blackpool taraftarları Johnson için 10 bin sterlin yardım topladı. Yerel polis cinayetin faillerini arıyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.