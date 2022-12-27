Kafasına makine düşen işçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgilere göre Uşak - Sivaslı ilçesi yolu üzerinde Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında işçi olan Seyfettin Altın’ın (27) kafasına pet şişe kırma makinesinin kapağı düştü.



Kapağın altında kafası sıkışan işçi, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Altın, 3 gün yapılan tedaviye rağmen hayatını kaybetti.