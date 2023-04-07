Kafein beyni olumsuz etkiler mi

Editör: Naim Arıoğlu

Bilim insanı Reto Huber, ergenlikte beynin olgunlaşmaya başlamasıyla bağlantıların büyük kısmının kaybedildiğini ve bunun derin uykuda meydana geldiğinin sanıldığını belirterek asıl önemli olan bağlantıların uzadığını, diğerlerinin azaldığını, söz konusu durumun ağın daha etkin, beynin ise daha güçlü olmasını sağladığını açıkladı. Huber ayrıca, 30 günlük farelere, insanlarda günde 3-4 fincan kahveye eşit kafein veren bilim adamları hayvanların derin uykusunun azaldığını ve beyin gelişiminin engellendiğini belirtti.

Araştırmada, beynin yavaş olgunlaşmasının davranışsal sonuçlarının olduğu da belirlendi. Normalde yaş ilerledikçe daha meraklı hale gelen farelerin, kafein verildiğinde “utangaç ve ihtiyatlı” hale geldiğinin altı çizildi.