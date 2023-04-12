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Hatırlamayı artırmanın 9 yolu

Nöroloji profesörü hatırlamayı artırmanın 9 yolunu açıkladı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:30
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Hatırlamayı artırmanın 9 yolu

Hatırlamayı artırmanın 9 yolu
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Habertürk’ün The Guardian'dan çevirdiği habere göre; Nöroloji profesörü Richard Restak, hafızayı geliştirmek için duyuları kullanmak anlamlı hikâyeler yaratmak, büyük ekranlar tercih etmek gibi birçok önemli ipucu açıkladı.

Hafızamız (ve zekamız) için asıl zorluk, normalde birlikte düşünülmeyen şeyleri ilişkilendirdiği bildirildi. Hafızayı güçlendirme yöntemleri yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesine dayandığı biliniyor. Temel içgörü, kelimeler yerine resimlerle düşünmeyi öğrenmek olduğu vurgulandı. İnsanlar kelimelerden ziyade görüntüleri daha iyi hatırladığı bildirildi.

İşte hatırlamayı artırmanın 9 yolu…

-Daha büyük bilgisayar ekranları kullanın

-Zekâyı artırmak için 'çalışma belleğinizi' güçlendirin

-Kendinizi test etmeye devam edin ve pes etmeyin

-Tüm duyularınızı kullanın (çoklu kodlama)

- Anlamlı hikâyeler yaratın

-Kendi hafıza tiyatronuzu yapın

- İlişkilendirmeyi kullanın

-İçinize bakın

-Sayıları hatırlamak için 'öbeklemeyi' deneyin

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