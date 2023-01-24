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CHP'li Kaftancıoğlu: İBB’ye kayyum atayan tabutuna son çiviyi çakar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB’ye kayyum atanacağı yönünde çıkan iddialara ilişkin, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına dikkat çekerek, “Ben de buna şunu ekliyorum: Tabutlarına son çiviyi çakarlar” dedi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:14
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Kaftancıoğlu: İBB’ye kayyum atayan tabutuna son çiviyi çakar

CHP'li Kaftancıoğlu: İBB’ye kayyum atayan tabutuna son çiviyi çakar
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Hamburg teşkilatı tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi' başlıklı panele katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacağı yönünde çıkan iddialara tepki gösteren Kaftancıoğlu, “Tabutlarına son çiviyi çakarlar” dedi. Kaftancıoğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Sayın Kılıçdaroğlu belediyeye kayyum atama iddiasına ilişkin birkaç hafta önce 'Sakın bu kapıyı açmasınlar, cehennemin kapılarını açarlar hiç kimse için iyi olmaz' demişti. Ben de buna şunu ekliyorum: Tabutlarına son çiviyi çakarlar.”

Cumhurbaşkanı adayı olacak bir kişinin devlet deneyimini çok iyi bilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kaftancıoğlu “Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da hepsi kıymetli kişiler. Onların en iyi şekilde görevlerini yapabileceklerine inanıyorum. Ancak geçiş dönemlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin devlet deneyimini iyi bilen, kolonları çatlamış bir yapıyı tamir edecek kişi olması lazım. Siyaseti bırakacak, tarafsız, herkesin onayını alan bir kişi olması lazım. Devlet deneyiminden gelen biri olmalı” dedi.

NAZLIAKA: KARŞIMIZDA İKİ ZİHNİYET VAR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aykin Nazlıaka ise artık AKP iktidarının inandırıcılığını kaybettiğini ve halka vaat edecek bir şeylerinin bulunmadığını ifade ederek “AKP'nin tek amacı var, o da 6'lı masayı dağıtmak. Millet İttifakı tüm engellemelere rağmen onların inadına iktidara emin adımlarla ilerliyor. Bu seçim iki aday arasında geçecek bir seçim değil. Karşımızda iki zihniyet var: Bir taraftan demokrasiyi savunan, eşit mücadeleden yana, eşitliğe inanan ve şiddet mağdurlarına yardım etmeyi amaçlayan ve kadına şiddeti tamamıyla durdurmayı amaçlayan bir zihniyet; diğer taraftan ise otokrasiyi, tek adamı savunan bir zihniyet var. İstanbul Sözleşmesini bir gecede yürürlüğe koyup, maddelerini de yerine getirmeye çalışacak olan ve bu uğurda ilerleyen bir iktidar önümüzde” dedi.

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1950
24.01.2023 10:53
Başkanım günahları, suçları o kadar çok ki, sonlarını biliyor, o yüzden iktidar da düşmemek için, ölümüne saldırıyorlar  
 
Hamit Seki
24.01.2023 10:48
Ülkeyi batırdıkları yetmiyor, başarılı belediyeleri de bataklığa çekmeye çalışıyorlar, dış düşmanlarımızın başaramadığını bu iç düşmanlar yerine getiriyor. Faşizmin en okkalısına uçuyoruz.  
 
Mahir ŞEKİ
24.01.2023 10:24
*CHP il Başkanı Canan Hanım, AKP'nin nasıl bir polemik ustası olduğunu bilmez mi.. Tabuta son çivi lafının 'Bizi ölümle tehdit etti' ye çevrilebileceğini tahmin edemez mi.. Böyle lafların sırası mı.  
 
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