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Ekrem İmamoğlu: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının bir araya geldiği Konya’daki toplantıda iktidarın İBB’ye kayyum atama gayreti içinde olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar

Ekrem İmamoğlu: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 CHP’li Belediye Başkanı’nın buluştuğu Konya’da konuştu. İmamoğlu, “Şimdi İBB’de hem de pek çok CHP belediyesine, Millet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler” ifadesini kullandı.

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, Konya’da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi.

İmamoğlu “Göreve geldiğimiz ilk andan beri bütün belediye başkanlarımızda memleketimiz adına, şehirlerimiz adına çok güzel paylaşımlarımız oldu. Şuan Tekirdağ Belediye Başkanımızla bir aradayız ama diğer arkadaşlarımız da Konya’nın farklı yerlerinde başkanlarımızın yapmış olduğu programlarla buradaki vatandaşlarımızla buluşuyor. Son buluşmalarımız bittiğinde genel başkanımızla yaptığımız istişare ile bunun ardından Anadolu’nun, Trakya’nın farklı şehirlerinde yapalım diye karar vermiştik. İlk adımını da Konya’da yapmış olduk. Bundan sonra da fırsat buldukça ülkemizin farklı şehirlerinde bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel anı Konya’da yaşamak elbette benim için çok kıymetli. Hazreti Mevlana’nın huzurunda dualarımızı ettik. Elbette ki memleket içindi memleketin evlatları içindi. Özellikle çocuklarımız gençlerimizin geleceği için. Ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için ve bize tabii Allah güç, kudret versin. Elbette ki bu anlamda duacıyız. Tabii özellikle hak, hukuk, adalet için dua ettik” dedi.

İmamoğlu "Şimdi İBB’de hem de pek çok CHP belediyesine, Millet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler” dedi.

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kayyum atanacak bir yer varsa eğer
24.12.2022 14:56
kendi akıllarına kayyum atasınlar.  
 
asena
24.12.2022 14:41
Bu bir saldırıdır  
 
Şerif
24.12.2022 14:32
İşinin başında dur, işine sahip çık kimse kayyum atayamasın.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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