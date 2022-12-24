Ekrem İmamoğlu: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar

Haber3'te yer alan bilgilere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 CHP’li Belediye Başkanı’nın buluştuğu Konya’da konuştu. İmamoğlu, “Şimdi İBB’de hem de pek çok CHP belediyesine, Millet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler” ifadesini kullandı.

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, Konya’da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi.

İmamoğlu “Göreve geldiğimiz ilk andan beri bütün belediye başkanlarımızda memleketimiz adına, şehirlerimiz adına çok güzel paylaşımlarımız oldu. Şuan Tekirdağ Belediye Başkanımızla bir aradayız ama diğer arkadaşlarımız da Konya’nın farklı yerlerinde başkanlarımızın yapmış olduğu programlarla buradaki vatandaşlarımızla buluşuyor. Son buluşmalarımız bittiğinde genel başkanımızla yaptığımız istişare ile bunun ardından Anadolu’nun, Trakya’nın farklı şehirlerinde yapalım diye karar vermiştik. İlk adımını da Konya’da yapmış olduk. Bundan sonra da fırsat buldukça ülkemizin farklı şehirlerinde bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel anı Konya’da yaşamak elbette benim için çok kıymetli. Hazreti Mevlana’nın huzurunda dualarımızı ettik. Elbette ki memleket içindi memleketin evlatları içindi. Özellikle çocuklarımız gençlerimizin geleceği için. Ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için ve bize tabii Allah güç, kudret versin. Elbette ki bu anlamda duacıyız. Tabii özellikle hak, hukuk, adalet için dua ettik” dedi.

İmamoğlu "Şimdi İBB’de hem de pek çok CHP belediyesine, Millet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler” dedi.