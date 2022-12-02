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Gerilim yaşadıkları iddia edilmişti! Kaftancıoğlu'ndan ‘İmamoğlu’ açıklaması: Daha inandırıcı senaryolar diliyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerginlik yaşadıkları yönündeki iddialara dair açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 02:29
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Kaftancıoğlu'ndan ‘İmamoğlu’ açıklaması: Daha inandırıcı senaryolar diliyorum

Gerilim yaşadıkları iddia edilmişti! Kaftancıoğlu'ndan ‘İmamoğlu’ açıklaması: Daha inandırıcı senaryolar diliyorum
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik "şizofren" dediğine dair iddialar hakkında, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” demişti.

Kaftancıoğlu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan 'şizofreni' ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan" dedi.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Acı ve yakıcı gündemle boğuşanlardan özür dileyerek: vatandaşın acı ve yakıcı gündemi dururken bugüne kadar bataklık medyasının iftira ve yalanlarına bir kez bile yanıt vermedim. Vatandaşın gündemini perdelememe adına bundan sonra da vermeyeceğim.

En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Tv’lerde söylenen doğruysa eğer (yetkililere ulaşamıyorum) Gaziantep Şizofreni Hastaları Derneğinin açıklaması nedeniyle: söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan 'şizofreni' ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan.

"'BİZE DE HAKARET ETMİŞTİ' KOROSUNU GÜLÜMSEYEREK İZLİYORUM"

Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam.

Evet bu arada, devleti yönetenlerin hırsızlık yapmasının 85 milyona yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu hissederek 'hırsız' dediğim için kamu görevlisine hakaretten ceza almışlığım vardır.

Ve yine attıkları iftira ve yalanlara karşı hakaret değil, gerçekleri yüzlerine haykırdıklarımın oluşturduğu 'Canan Kaftancıoğlu bize de hakaret etmişti' korosunu da gülümseyerek izliyorum. Eğlenceli.

"EKREM BAŞKANIMIZ DAHİL BÜTÜN YOL ARKADAŞLARIMIZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Son olarak şunu ifade edeyim: yaşamı boyunca sorumluluklarını daima ön planda tutmuş biri olarak, aynı sorumlulukla Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız.”

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