'Kaftancıoğlu hakaret etti' iddialarına İmamoğlu'ndan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerginlik yaşadıkları iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği öne sürülen sözler hakkında konuştu. “Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum” dedi.

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında hakaret niteliğindeki bazı sözler söylediği, bunu öğrenen İmamoğlu'nun da öfkeyle İstanbul CHP il binasına gittiği iddia edilmişti.

Ekrem İmamoğlu, belediyenin “2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi”ni sunmadan önce, Saraçhane’deki makam odasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aranızda olduğu iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı” sorusu üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

“Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar.”

İDDİAYI SABAH YAZARI MAHMUT ÖVÜR ORTAYA ATMIŞTI

Sabah yazarı Mahmut Övür, 24 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan “İmamoğlu il binasını bastı mı” başlıklı yazısında Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında geçtiğini iddia ettiği bazı tartışmaları aktarmıştı.

Övür, İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na "Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi" şeklinde bir teklif götürdüğünü, Kaftancıoğlu'nun ise "Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" yanıtını verdiğini öne sürmüştü.

Devamında ise özetle şu iddiaları ortaya atmıştı:

"Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir 'şizofren' gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine 'şizofren' dediğini aktarıyordu. CHP açısından belki de en kritik nokta bundan sonra olacaktı.

İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na zaman zaman 'aptal' veya 'müteahhit kafalı' demesine CHP'liler alışmışlardı ama ilk kez 'şizofren' demesi şaşırtmıştı onları.”