Kağıt toplayıcısı köpeğe ıslanmasın diye naylon geçirdi. Alnı öpülesi çocuk herkesi duygulandırdı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü viral oldu. Kâğıt toplayıcı bir gencin sokak köpeğine üşümemesi için yaptığı yağmurluk sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Genç, naylonu keserek yağmurluğu özenle köpeğe girdi. Köpeğin ise kaçmaması ve kıpırdamaması dikkatlerden kaçmadı.

Çevredeki bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Videonun ise nerede ne zaman çekiliği bilinmiyor.

YAŞITLARI OYNARKEN ONLAR İZLEDİ

Öte yandan düğün olduğu tahmin edilen eğlenceyi camdan imrenerek seyreden kağıt toplayıcısı çocukların videosu gündem olmuştu.

Salonda eğlence tüm hızıyla devam ederken kağıt toplayıcı çocuklar cama tırmanmaya çalışması yürekleri burktu.

O video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.