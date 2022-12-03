Yaşıtları içerde eğlenirken kağıt toplayıcı çocuklar onları camdan izledi. Camlara tırmanmaya çalıştılar

Düğün olduğu tahmin edilen eğlenceyi camdan imrenerek seyreden kağıt toplayıcısı çocukların videosu “kimi gülerken kimi ağlar” dedirtti.

CAMLARA TIRMANMAYA ÇALIŞTILAR

Salonda eğlence tüm hızıyla devam ederken kağıt toplayıcı çocuklar cama tırmanmaya çalışması yürekleri burktu.

O video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Görüntüler hafızalara kazındı.