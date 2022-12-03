3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaşıtları içerde eğlenirken kağıt toplayıcı çocuklar onları camdan izledi. Camlara tırmanmaya çalıştılar

Yaşıtları içerde eğlenirken kağıt toplayıcı çocuklar onları camdan izledi. Camlara tırmanmaya çalıştılar

Kağıt toplayıcısı çocukların yaşadığı zor hayat, sosyal medyada paylaşılan bir video ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:09
Takip Et

Yaşıtları içerde eğlenirken kağıt toplayıcı çocuklar onları camdan izledi. Camlara tırmanmaya çalıştılar

Yaşıtları içerde eğlenirken kağıt toplayıcı çocuklar onları camdan izledi. Camlara tırmanmaya çalıştılar
+
Aa
-

Düğün olduğu tahmin edilen eğlenceyi camdan imrenerek seyreden kağıt toplayıcısı çocukların videosu “kimi gülerken kimi ağlar” dedirtti.

CAMLARA TIRMANMAYA ÇALIŞTILAR

Salonda eğlence tüm hızıyla devam ederken kağıt toplayıcı çocuklar cama tırmanmaya çalışması yürekleri burktu.

O video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Görüntüler hafızalara kazındı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
4
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
6
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
7
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿e-YDS sonuçları açıklandı
﻿e-YDS sonuçları açıklandı
﻿e-YDS sonuçları açıklandı
﻿Evinin çatısı başına yıkıldı
﻿Evinin çatısı başına yıkıldı
﻿Evinin çatısı başına yıkıldı
﻿Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
﻿Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
﻿Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
﻿LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı
﻿LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı
﻿LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.