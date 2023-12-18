Kahin değildi ama zaman onu hep haklı çıkardı…

Araştırmacı gazeteci Ali Bektan’ın ilk basımından buyana büyük ilgi gören “Atatürk’ün Kehanetleri” adlı kitabının yeni baskısı Motto Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucu 1999’da kaleme aldığı kitabı hakkında Ali Bektan şu bilgiyi veriyor:

“Mustafa Kemal Atatürk; askerlik hayatında, savaşlarda ve cumhuriyet döneminde Allah’tan gelen ilme yani ledün ilmine sahipti. Bilimin parapsikoloji dediği bu olgunun psişik yeteneklerine sahipti. İnsanlar; onun söylediklerini ileri görüşlülüğüne bağlarken ben, 1979 yılında liseye geçtiğim dönemde, onun “geleceği gördüğü” teorisini düşünerek araştırmaya başladım. 1999 yılı ocak ayında Atatürk’ün Kehanetleri’nin ilk baskısı ortaya çıktı. Güncelliğini halen sürdüren bu kitabın satır aralarında, şunlar anlatılmakta:

1- Atatürk, 1907’de bugünkü Türkiye haritasını çizdi. Bu harita, günümüz haritası ile kıyaslandığında Musul ve Kerkük, fazladan vardı.

2- Atatürk, 1. Dünya Savaşı başladığında Almanya’nın savaşı kaybedeceğini söyledi.

3- Çanakkale’de psişik yeteneği ile düşmanın saldırı planlarını hissetti.

4- 1918’de, İstanbul’a kasım ayında geldi. Haydarpaşa’dan İstanbul Boğazı’na baktı ve düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi gidecekler.” dedi. Kehanet, doğru çıktı.

5- Erzurum Kongresi’nde, zaferden sonra yapacağı devrimleri açıkladı. Lakin o sıralarda Anadolu işgal altındaydı.

6- Sakarya Savaşı sonunda orduyu cepheden çekmedi. Yunanlıların yenildiğini söyledi; ve de haklı çıktı.

7- Büyük Taarruz başladığında “Hesap edin, 15 gün sonra İzmir’deyiz.” dedi.

8- “Türk Cumhuriyetlerine ağabeylik yapacağız.” dedi.

9- Celal Bayar’ın, kansız ihtilal yapacağını söyledi. DP; 1950 seçimlerini kazandı.

10- Adnan Menderes’i milletvekili seçtirdi. Ali Fuat Cebesoy’a “Bir gün gelir, memleketin başına geçer ama korkarım başını kaybeder.” dedi.

11- ABD Generali Mac Arthur’a 1932 yazında Almanların savaş başlatacağını ve bunun, 1940-1945 yılları arasında olacağını, ABD müdahale edince biteceğini söyledi.

12- Hitler’in insanlığın başına bela olacağını, savaş çıkartacağını bildirdi.

13- Mussolini’nin ülkesini felakete götüreceğini ve halkının onu ayaklarından asacağı kehanetini söyledi.

14- Atatürk, Türklerin kökeninin Mu Kıtası’ndan geldiğini ifade etti.

15- Dünyanın global olacağını, AB’nin kurulacağını söyledi.

16- Havacılık gelişecek, hatta Ay’a gidileceğini 1936’da bildirdi.

17- 21. yüzyılda büyük savaşların olmayacağını, ekonomi savaşlarının olacağını dile getirdi.

18- Türkiye Cumhuriyeti’nin yıkılmayacağını, kıyamete kadar yaşayacağını bildirdi.

Tüm bunların yanı sıra; Atatürk`ün hayatı ve çevresi ile alakalı bilgi ve belgelere de başvurularak psişik yeteneklerinin olduğu aktarılmaya çalışıldı. Bunun için; Atatürk’ün parapsikoloji yeteneği incelenirken, hayatında 9 ve 19 rakamlarının sırrı ve manası incelendi. Muhiddin Arabi ve Nostradamus’un kitaplarında, Osmanlı ve Türkiye ile Atatürk hakkındaki kehanetlere bakıldı.”

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Türk siyasetinin unutulmaz karakteri: Kamer Genç

Renkli kişiliği, cumhuriyet değerleri ve ülkenin bölünmez bütünlüğü konusundaki hassasiyetiyle öne çıkıp yakın siyasi hayatımızda derin izler bırakan Kamer Genç’in Hayatı “Rüzgara Karşı Yürüyen Adam” adıyla kitaplaştırıldı. Tansu Özcan tarafından kaleme alınan kitabın tanıtımında Kamer Genç’in temel karakteristik özelliklerinin altı şu ifadelerle çiziliyor:

“İnatçıydı, en başından hayatla inatlaşmıştı. Yoksulluğa rağmen yaşamak için…

Öfkeliydi, onu yaşamak için inatçı yapan şartlara…

Gözü karaydı, doğru bildiğini yaparken tereddüt etmezdi, İnançlıydı, Düzgün Baba’da hayır duasını yapmadan, yola koyulmazdı,

İradeliydi, insanın kaderini iradesinin tayin ettiğine inanırdı.

Azimliydi, bildiği, olanı değiştirmek için kolları sıvamaktı.

Vefalıydı, “benden sonrası tufan” dememiş, memleketi için de kolları sıvamıştı. Laik Cumhuriyeti “dinsel vesayet” altına alarak dönüştürmeyi planlayanlarla, onu yetiştiren Cumhuriyet rejimine duyduğu vefa duygusuyla mücadele etmişti.

Pusulası akıl ve bilimdi. Sözleri ve kelamlarını kendi istikbali için kullanan siyasetçilerden değildi.

Bir adım geri atmazdı. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı yola koyulan çarıklı çocuğun öfkesi ile sıkardı yumruğunu ama bilirdi yumruğu değil, sözleri maskeleri düşürürdü. George Orwell'in dediği gibi “Evrensel yalan çağında gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir!”

Çünkü en iyi o bilenlerdendi, yoksul halkın çocuklarının kendi aklını kullanabilme cesaretini göstermesi için Laik Cumhuriyete ihtiyacı olduğunu. Cehaletin ve yoksulluğun üzerinden iktidarını yükseltenlerle amasız, fakatsız kavgası bunun içindi. Kamer Genç’in öyküsünü okumak, yoksul bir halk çocuğunun kendini yetiştirmesine olanak veren Cumhuriyet’e gölge düşürenlerin yalanlarını açığa çıkarma çabasına şahitlik etmektir”

1940 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesine dünyaya gelen Genç, Danıştay tetkik hakimliği yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Danışma Meclisi’nde görev alan Genç, 1987’de Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) milletvekili seçildi. Çeşitli dönemlerde DYP ve CHP çatısı altında siyaset yapan Genç, TBMM Başkanvekilliği görevinde de bulundu. Kamer Genç, pankreas kanseri nedeniyle 22 Ocak 2016’da yaşama veda etmişti.

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