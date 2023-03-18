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Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye... Peş peşe korkutan depremler! 

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya ve Osmaniye'de de korkutan depremler meydana geldi. Malatya’da meydana gelen son depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Osmaniye'deki 12.31'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:28
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Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye'de peş peşe korkutan depremler! 

Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye... Peş peşe korkutan depremler! 
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Kahramanmaraş'ta sabah saat 08.14'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Göksun, büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Paniğe yol açan deprem Kayseri ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

BİR DEPREM DE MALATYA'DA OLDU

Kahramanmaraş'taki depremin ardından saat 10.55'de hissedilen bir sarsıntı da Malatya'da meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR DEPREM DAHA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 12.25'te Kahramanmaraş Andırın'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği ise 6.99 km olarak kaydedildi.

OSMANİYE'DE 3.7'LİK DEPREM

Öte yandan AFAD, Osmaniye merkezde 12.31'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi.

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