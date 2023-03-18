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Sağanak yağıştan kapanan Kahramanmaraş yolunda son durum

Yoğun sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 22:52
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Kahramanmaraş yolunda, yağmur sonrası son durum

Sağanak yağıştan kapanan Kahramanmaraş yolunda son durum
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Şiddetli yağan yağmur nedeniyle polis ekiplerinin kapattığı Kahramanmaraş-Kayseri yolu, yağmurun şiddetinin azalması ile kontrollü olarak trafiğe açıldı.

YOLDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Kahramanmaraş’ta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yer yer su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlerken güçlük çekti.

Kuvvetli sağanak yağış sonrası, polis ekipleri trafikte geniş güvenlik önlemleri aldı. Olumsuz durumların yaşanmasını önlemek için sağanak yağış altında mücadele eden polis ekipleri Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu trafiğe kapatarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi.

KONTOLLÜ OLARAK SEYİR YAPILIYOR

Kavşaklarda görev alan diğer polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. İlerleyen saatlerde ise, sağanak yağışın etkisini azaltması nedeniyle karayolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı.


Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yağışlar hafta başına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edecek.

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