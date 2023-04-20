Kahramanmaraş'ta çatıdan kopan parçalar çadırların üstüne düştü. Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ta meydana gelen fırtınada çadırlar uçtu, konteynerler devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geçildi.

Kahramanmaraş'ta çatıdan kopan parçalar çadırların üstüne düştü. Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardında Kahramanmaraş’ta sağanak meydana geldi.

Ramazan Bayramı arefesinde etkili olan sağanak yağışın ardından çadırlar sular altında kaldı.

Sağanağın ardından bölgede fırtına da oluştu. Çadırkentin savaş alanına döndüğü görüldü.

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Halk TV’de yer alan bilgilere göre, ağır hasarlı apartmanın çatısından tipi, fırtına ve hortum sonrası uçan parçalar çadırkentin üstüne düştü. Fırtınadan dolayı ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geçildi.

Halk Tv Muhabiri Ferit Demir 20'den fazla yaralı olduğunu, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ambulansın aktarıldığını anlatan Demir, çadırların da yerle bir olduğunu, AFAD'ın da arama kurtarma faaliyetlerine başladığını aktardı.

Sosyal medyada da paylaşımlar art arda geliyor. İşte yapılan paylaşımlar:

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Kahramanmaraş’ta fırtına. Çatıdan kopan parçalar çadırların üstüne düştü

Kahramanmaraş’ta fırtına. Çatıdan kopan parçalar çadırların üstüne düştü
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