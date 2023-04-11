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Kahramanmaraş’ı sağanak ve dolu vurdu

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak ve dolu yağışları hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:02
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Kahramanmaraş’ı sağanak ve dolu vurdu

Kahramanmaraş’ı sağanak ve dolu vurdu
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş şehir merkezi genelinde etkili olan sağanak yağışlar öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde dolu ile birlikte yağmaya başladı. 

Bir müddet bölgede etkisini artıran dolunun misket büyüklünde olması dikkat çekti. Dolu ile beraber sağanak yağışlarının da etkili olduğu bölgede ara sokaklar ve ana yollar da su birikintisi oluştu. 

Çeşitli yerlerde temiz su boruları ile kanalizasyon giderlerinde patlaklar oluştu. Ana caddelerde biriken su nedeniyle araçlar seyretmekte güçlük çekti.

 

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