Depremzede kuyumculardan yardım çığlığı

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre, 6 bin çalışanı ve 470 kuyumcu atölyesine ev sahipliği yapan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi deprem sırasında hasar aldı. İşletmeler faaliyete geçmek için yardım beklerken kalifiye elemanlarını kaybetmemek için de devletten yardım istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, kuyumculuk sektörüne de büyük darbe vurdu. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle depremde orta hasar alan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi’nin güçlendirme çalışmalarına yakında başlanacağını söyledi. Bakanlığın 2 yıl ödemesiz 20 vadeli kredi desteği verdiğini söyleyen Mustafa Öz, “Çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Geçici çalışma alanlarına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.

1-2 ay içerisinde geçici çalışma alanlarında faaliyete geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sektör çalışanlarına yönelik konteyner evler kurulmasını talep eden Mustafa Öz, Evleri yıkılan çalışanların başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını söylüyor. “Altın üreticileri zaten çok zor durumda şimdi bir de kalifiye elemanlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldık. Deprem ile birlikte 10 bin kişinin istihdam edildiği bir sektör büyük yara aldı.

Kalifiye elemanlarımız başka şehirlere gidiyor ve başka işlerde çalışmaya başlıyor. Devletin bu konuda çok acil desteğini bekliyoruz Ayrıca kısa çalışma ödeneği ödemelerinin firmalar üzerinden yapılmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimizi bakanlığa ilettik. Ödemeler firmalar üzerinden yapılırsa çalışanlar ile firmalar arasındaki bağ kopmamış olur. Çünkü başka şehirlere giden kalifiye elemanlarımız başka işlerde çalışmaya başlıyor. Bu durum sektörümüz için büyük bir sıkıntıya yol açacaktır” diye konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YARDIM TALEP ETTİK

Avrupa Birliği’nin sektöre yönelik destekleri kapsamında depremde hasar gören işletmelere yönelik finansman desteği talep ettik. Avrupa Birliği Türkiye Departmanı hasar tespiti için bir ekip gönderecek ve ona göre bir destekleri olacak. Sektörümüzü ayağa kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bazı işletmeler kendi çabaları ile üretime başladılar, biz de 1-2 ay içerisinde boş bir arazide konteyner yapılar kurarak faaliyete geçmeyi planlıyoruz.

KAHRAMANMARAŞ'TAN 20 ÜLKEYE ALTIN İHRACATI YAPILIYOR

Makine ve yıkım nedeniyle her bir esnafın ortalama 500 bin euro üzerinde kaybının olduğunu da belirten Hacı Mustafa Öz, “Kentteki üretimin, istihdamın durması, hem il ekonomisine hem ülke ekonomisine büyük günlük zararlar veriyor. Düştüğümüz yerden kalkmak ve tekrar bu ülkeye hizmet etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz.

En kısa zamanda burayı aktif hale getirmek istiyoruz. Çünkü buradan 20 ülkeye ihracat yapılıyor. Bunun içinde Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri var. Ama bunlar durdu. Bu da ülkemiz için büyük bir ekonomik kayıptır” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ ALTIN ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRADA

Türkiye´de altın üretiminde İstanbul´dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, üretimini son 2 yıla oranla yüzde yüz arttırıp rekor kırmıştı. Kentte geçen yıl 20 ton saf altın işlenerek küpe, yüzük, gerdanlık gibi farklı takı ve aksesuar olarak piyasa sürüldü.

Altın sektörüne ayrı yeri olan ve dünyada tanınan ´Maraş burması´ bileziği ile ünlü olan kent ülke ekonomisine de çok büyük katma değer sağlıyor. Ağırlıklı 22 ayar altın işlemeciliğinin yapıldığı şehirde, üretilen ürünler, Türkiye´nin birçok ilindeki kuyumcunun vitrinlerini süslüyor.