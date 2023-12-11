Kahramanmaraş’ta 26 bin 47 ağır hasarlı bina yıkıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta yıkım kararı verilen ağır hasarlı 35 bin 229 bina ve bağımsız bölümlerde yıkım işlemleri iş makineleri ve patlayıcı yardımıyla yıkılıyor. Şehir merkezinin son durumu ise dron ile görüntülendi.

İl genelinde yıkımlar devam ederken, metrekare bazında gerçekleşen yıkımın ise yüzdelik rakamlarını da artırdı.

8 Kasım tarihinde yıkımda ağır hasarlıların yıkımında gelinen rakam 23 bin 442 iken, bu rakam 11 Aralık itibariyle 26 bin 47’ye yükseldi.

Depremzede Gazi İslamoğlu, “Biz deprem konutlarının bir an önce tamamlanıp enkaz kaldırma çalışmalarının da tamamlanmasını isteriz ancak ülkemiz büyük bir afetten çıktı. Yaralar sarılıyor devletimize büyük bir yüktür. Vatandaşlarımızdan biraz daha hoşgörülü olmasını istiyorum” diye konuştu.

Mehmet Taş ise, “Şu an şehir merkezinde çalışmalar çok güzel ekipler ful çalışıyor görüyoruz. Hayırlı olsun. Ben de enkazdan çıktık evimiz yıkıldı inşallah güzel olur. Ne kadar hızlı olunursa o kadar iyi olur” dedi.