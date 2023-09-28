Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 14.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 14.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.