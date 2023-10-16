Kahramanmaraş'ta aranması bulunan 184 kişiden 99'u tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 184 kişi yakalanırken, 99 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kahramanmaraş'ta aranması bulunan 184 kişiden 99'u tutuklandı


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 9 Ekim ile 16 Ekim 2023 tarihleri arasında 1 haftalık dönemde icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 98 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 72 şahıs olmak üzere toplam 184 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Bunlardan 99'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Bu çalışmalar esnasında 168,48 gram metamfetamin, 10 bin 915 sentetik ecza, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 129 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 38 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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