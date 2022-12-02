Bir kişi otomobilinde ölü bulundu

Yeşilyurt Mahallesi Lavanta Vadisi'nde, otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçtaki Zaittin Kocaoğlu'nun (49) öldüğünü belirledi.

Kocaoğlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)