Kahramanmaraş’ta deprem

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Yoğunoluk mevkiinde saat 15.28 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Yoğunoluk mevkiinde saat 15.28 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu bildirildi.