Kahramanmaraş’ta deprem

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Yoğunoluk mevkiinde saat 15.28 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu bildirildi.