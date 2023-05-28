Kahramanmaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak bildirildi.
Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak bildirildi.