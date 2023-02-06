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Kahramanmaraş'ta kaç deprem oldu? Kahramanmaraş'ta son yeni depremler

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7’lik depremin ardından peş peşe artçı depremler gerçekleşiyor. Az önce Kahramanmaraş’ta 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş'ta kaç deprem oldu? Kahramanmaraş'ta son yeni depremler..

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:22
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Kahramanmaraş'ta kaç deprem oldu? Kahramanmaraş'ta son yeni depremler

Kahramanmaraş'ta kaç deprem oldu? Kahramanmaraş'ta son yeni depremler
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Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından az önce Kahramanmaraş Elbistan merkezli bir deprem daha oldu. Peki, Kahramanmaraş'ta kaç deprem oldu? Kahramanmaraş'ta son yeni depremler..

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 04:17’de gerçekleşen 7,7’lik deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem çevre 10 ilde daha hissedildi.

Geceden beri Kahramanmaraş ve çevre illerde artçı depremler yaşanıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA SON YENİ DEPREMLER..

Son dakika olarak Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6’lık bir deprem daha meydana henüz geldi. Elbistan merkezli deprem saat 13:24’te yaşandı.

Kahramanmaraş merkez üssü Elbistan olan 7,6’lık depremin gece yaşanan depremin artçısı değil, birbirlerinden ayrı iki deprem olduğu açıklandı.

Kahramanmaraş’ta son yaşanan artçı deprem şöyle,

-Kahramanmaraş merkez üssü Pazarcık olmak üzere saat 13:14’te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

-Kahramanmaraş merkez üssü Pazarcık olmak üzere saat 13:21’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

-Kahramanmaraş merkez üssü Elbistan olmak üzere saat 13:24’te 7,6 büyüklüğünde ayrı bir deprem meydana geldi.

-Kahramanmaraş merkez üssü Ekinözü olmak üzere saat 13:32’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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