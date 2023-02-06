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DSÖ’den deprem açıklaması: Endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında haber alınamayan bölgelerle ilgili endişeli olduklarını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:47
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Dünya Sağlık Örgütü'nden deprem açıklaması

DSÖ’den deprem açıklaması: Endişeliyiz
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 13.30 civarında 7. 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.

DSÖ’DEN AÇIKLAMA

DSÖ açıklamasında ”Deprem nedeniyle haber alamadığımız bölgelerle ilgili endişe duyuyoruz” dendi.

DSÖ sözcüsü Reuters’a şunları söyledi

“Ulusal yetkililer şu anda arama ve kurtarmaya odaklanacak. Daha sonra yaralıları tedavi etmek ve etkilenen bölgelerdeki tüm sağlık sistemini desteklemek için travma desteğine olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz.”

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