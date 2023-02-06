DSÖ’den deprem açıklaması: Endişeliyiz

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 13.30 civarında 7. 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.

DSÖ’DEN AÇIKLAMA

DSÖ açıklamasında ”Deprem nedeniyle haber alamadığımız bölgelerle ilgili endişe duyuyoruz” dendi.

DSÖ sözcüsü Reuters’a şunları söyledi

“Ulusal yetkililer şu anda arama ve kurtarmaya odaklanacak. Daha sonra yaralıları tedavi etmek ve etkilenen bölgelerdeki tüm sağlık sistemini desteklemek için travma desteğine olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz.”