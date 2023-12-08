Kahve içenlere küfreden ve polise mukavemet eden şahsa gözaltı

Niğde’de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren ve müşteriler arasında çıkan tartışmada polise mukavemet gösteren kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Kahve içenlere küfreden ve polise mukavemet eden şahsa gözaltı

7 Ekim'den bu yana İsrail’in Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları sürerken, İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar da devam ediyor. Niğde’de Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

aw094553-01.jpg

Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw094553-02.jpg

Öne Çıkanlar
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Özgür Özel'den Muharrem İnce açıklaması. İzmir adaylığı hakkında çok net konuştu Gündem
Özgür Özel'den Muharrem İnce açıklaması. İzmir adaylığı hakkında çok net konuştu
Aydın'da kazada araç takla attı. 1 yaralı Gündem
Aydın'da kazada araç takla attı. 1 yaralı
Mertens şaşkına döndü. Her şey bir anda oldu taraftar ayağa kalktı Spor
Mertens şaşkına döndü. Her şey bir anda oldu taraftar ayağa kalktı
Türkiye kendi emeklisine ay sonunu göstermezken, Avrupalı emeklilerin tatil cenneti oldu Dünya
Türkiye kendi emeklisine ay sonunu göstermezken, Avrupalı emeklilerin tatil cenneti oldu
Hatay’da yapılan operasyonda 58 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Hatay’da yapılan operasyonda 58 kaçak göçmen yakalandı
Isparta’da çarpışan otomobillerdeki 2 kişi yaralandı Gündem
Isparta’da çarpışan otomobillerdeki 2 kişi yaralandı
Yahudi sermayesi kaçıyor mu? Bütün ortaklar hisse satışı için sıraya girdi Gündem
Yahudi sermayesi kaçıyor mu? Bütün ortaklar hisse satışı için sıraya girdi