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Kahvedeki cinayet kamerada 

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ile vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Rojhat Kaçmaz'ın öldürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:11
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Kahvedeki cinayet kamerada 

Kahvedeki cinayet kamerada 
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İHA'nın haberine göre, 11 Nisan günü Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A., aralarında husumet bulunan A.Y.'nin babasına ait, Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak’taki kahvehaneye gittiler.

Burada Kaçmaz ve Mahsun A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A.Y., babası N.Y.'ye haber verdi. Kahvehaneye gelen N.Y. de Rojhat Kaçmaz (20) ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y., aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz'ı sırt ve bacağından, Mahsun A.'yı ise sol bacağından yaraladı. Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Rojhat Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Kaçmaz’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kaçmaz, ikindi namazı sonrasında Hacı Hakkı Yercan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kadıköy Mezarlığında toprağa defnedildi.

Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A.’nın silahla vurulma anları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Kamera kayıtlarında katil zanlısı N.Y.’nin pompalı tüfek ile Rojhat Kaçmaz’a ateş açması ve yaşanan karmaşa görüntülere yansıdı.

 

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