Kahvehanede karşılaşan husumetlilerin kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA
Kahvehanede karşılaşan husumetlilerin kavgasında kan aktı
Afyonkarahisar’da husumetli oldukları iddia edilen kişiler kahvehanede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bir kişi vurularak yaralandı.

Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.K. ile A.A. ve Ş.A. isimli kardeşler kahvehanede karşılaştı.

aw097779-03.jpgTaraflar arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada üzerine 5 el ateş açılan E.K. iki bacağından vurulurken, A.A. ve Ş.A. isimli kardeşler ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanedekiler yaralının kan kaybetmemesi için müdahalede bulundu. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

aw097779-02.jpgOlay sonrası kaçan kardeşlerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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