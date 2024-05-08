Kalben'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı

Kaynak: DHA / İHA
Kalben'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı
Şarkıcı Kalben, İstanbul Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Kalben'in evinden çıkanlar açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şarkıcı Kalben Sağdıç'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul Narkotik polisi Cihangir'deki evinde Kalben Sağdıç'ı gözaltına aldı ve ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

EVİNDEN NELER ÇIKTI?

Şarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç’ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı aktarıldı.

Sağdıç’ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen “skunk” türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildiği açıklandı.

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KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.

Müziğe olan ilgisi, annesinin 8 yaşındayken aldığı klavye ile başladı ve 14 yaşında ilk gitarına sahip oldu. Bu gitar, ikinci el bir Santana'ydı. Üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başlayan Kalben, buradan 2007 yılında mezun oldu. Ardından farklı alanlarda deneyimler edindikten sonra, 2008 yılında aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümü'nde Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya karar verdi ve 2011 yılında bu alandaki eğitimini tamamladı. Tez çalışması "Anı Saklamanın Yolları ve Yadigarlar" üzerineydi ve mezun olduktan sonra iş arayışları için İstanbul'a taşındı. Burada Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Daha sonra senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi farklı alanlarda çalıştı. Ancak Ankara ve İstanbul'da nadiren de olsa müzik yapmaya ve konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014 tarihinde, sadece gitarıyla Galata'da bir evde verdiği konser, Sofar Sounds platformunda yayınlanan 'Sadece' videosu ile hızla dikkat çekti ve en çok izlenen Sofar videolarından biri oldu.

Kalben, çocuklar için kaleme aldığı "Lulu" adlı roman serisinin ardından müzik kariyerine odaklandı. Ayrıca "Aşk Kaç Beden Giyer?" dizisinde temizlikçi rolünü üstlendi. Sahne adını taşıyan ilk albümü olan "Kalben", Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketiyle piyasaya çıktı.

Son olarak, üçüncü stüdyo albümü olan "Kalp Hanım"ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarında yayımladı.

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