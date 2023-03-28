28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kalbini seven kahvaltı yapmalı

Doç. Dr. Serap Aykut Aka, kalp sağlığı için her sabah güzel bir kahvaltı yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, akşamları da 18.00’den sonra yemek yenilmemesini önerdi, ayrıntılarını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 07:44
Takip Et

Kalbiniz için en önemli öğün hangisi

Kalbini seven kahvaltı yapmalı
+
Aa
-

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Başkanı Aka, yaptığı açıklamada, kalp krizinin görülme yaşındaki düşüşün kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Kalp krizinin önceden daha çok 60’lı yaşlardan sonra görüldüğünü anlatan Aka, ‘Ama şimdi yaş sınırı o kadar düştü ki bu aslında bizi endişelendiriyor. Çok üzülüyoruz, çok genç yaşlarda 25-26 yaşında by-pass yaptığımız hastalarımız oluyor.” diye konuştu.

Etkili faktörlerin çok olduğunu belirten Aka, şunları söyledi:

“Sigara tüketimi çok fazla, diyabet çok arttı. Çağımızın en tehlikeli hastalıklarının başında diyabet geliyor. Çünkü diyabet, başlı başına kalp damar sağlığını bozan en önemli sebeplerden birisi. Damar sağlığımızı, yapımızı bozuyor diyabet. Sadece kalpte ve damarlarda değil böbreklerde ve diğer bazı organlarda da hasara neden oluyor. Yani diyabetik insan çok çabuk yaşlanıyor. Eğer damar yatağınız yaşlandıysa veya bozulduysa yaşlandınız demektir. O nedenle çok küçük yaşlardan itibaren beslenmeye çok dikkat etmek lazım. Bu sadece yağlı besinlerden ya da yağ içeriği yüksek besinlerden kaçınmak değil karbonhidratlardan da olabildiğince uzak durmak anlamına geliyor.”

Kalp ve damar sağlığı için bu anlamda konusunda uzman kişilerin dinlenmesinin önemine vurgu yapan Aka, ‘Bu konuda birçok yanlış konuşmacı ortaya çıkabiliyor. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Halkımızın özellikle kalp konusunda doğru kişilerden aydınlanıp ona göre doğru yollar için rotalarını çizmeleri çok önemli.” diye konuştu.

Aka, sağlıklı beslenme konusunda sabah güzel bir kahvaltı yapmanın önemine işaret ederek, şunları açıkladı:

“Bu konu çok önemli. Sabah kahvaltısını düzgün yaptığınız sürece kalp sağlığına katkıda bulunmuş olursunuz. Öğlen proteinin yanında öğünü sebze ile geçiştirmek, akşam da saat 18.00’dan sonra yemek yememek dikkat etmemiz gereken kurallardan bir tanesi. Sağlıklı beslenmede yağ içeriği az olan besinler tüketilmeli. Bu konuda bizlerin de her zaman tavsiye ettiği favorimiz zeytinyağı tercih edilmeli. Ama zeytinyağı derken de oturup kaşık kaşık içmemeli ya da bolca ekmek banıp yememeliyiz. ‘Kırmızı ete evet’ diyoruz. Sofranızda hiç bulunmamasını tavsiye ettiğimiz ürünlerin başında sakatat geliyor. Arada sırada tadına bakmak amacıyla tüketilebilir ama sakatatlar, her öğününüzde ya da sık öğünlerinizde olmasın. Bu, kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
4
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
5
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
6
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
7
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿Kocasını öldüren Emel'in ifadesi ortaya çıktı
﻿Kocasını öldüren Emel'in ifadesi ortaya çıktı
﻿Kocasını öldüren Emel'in ifadesi ortaya çıktı
﻿Rüyada ada çayı görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada ada çayı görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada ada çayı görmek ne anlama geliyor?
﻿BUDO'nun bazı seferleri iptal
﻿BUDO'nun bazı seferleri iptal
﻿BUDO'nun bazı seferleri iptal
﻿15 yaşındaki genç sırtından kurşunlandı
﻿15 yaşındaki genç sırtından kurşunlandı
﻿15 yaşındaki genç sırtından kurşunlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.