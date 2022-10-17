Dünya Salah'ın bu hareketini konuşuyor. O video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle noktalanırken Manchester City, 53. dakikada Phil Foden'la eşitliği bozdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından konuk ekibin golü, Haaland'ın Liverpool kalecisi Alisson'a yaptığı faul sebebiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın son bölümüne golsüz eşitlikle girilirken 76. dakikada Manchester City savunmasının hatasını değerlendiren Mohamed Salah, takımını öne geçidi.

Salah'ın attığı gol sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Uzun gönderilen topu Joao Cancelo ıskalarken Salah, Ederson'u mağlup ederek takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Salah'ın golünde asisti, Liverpool kalecisi Alisson yaptı ve Brezilyalı kaleci bu sezon ligdeki ikinci asistini kaydetti.