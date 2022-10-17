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  • Dünya Salah'ın bu hareketini konuşuyor. O video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Dünya Salah'ın bu hareketini konuşuyor. O video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldiği maçta Salah'ın performansı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:23
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Kaleci asist yaptı Salah'ın golü attı. Dünya da yıldız futbolcunun akıl dolu hareketini konuştu

Dünya Salah'ın bu hareketini konuşuyor. O video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
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Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle noktalanırken Manchester City, 53. dakikada Phil Foden'la eşitliği bozdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından konuk ekibin golü, Haaland'ın Liverpool kalecisi Alisson'a yaptığı faul sebebiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın son bölümüne golsüz eşitlikle girilirken 76. dakikada Manchester City savunmasının hatasını değerlendiren Mohamed Salah, takımını öne geçidi.

Salah'ın attığı gol sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Uzun gönderilen topu Joao Cancelo ıskalarken Salah, Ederson'u mağlup ederek takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Salah'ın golünde asisti, Liverpool kalecisi Alisson yaptı ve Brezilyalı kaleci bu sezon ligdeki ikinci asistini kaydetti.

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