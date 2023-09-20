Kalkışa hazırlanan uçağa binmeye çalıştı. Uçağı minibüs zannetti

Angola'daki Soyo Havalimanı'nda çok ilginç anlar yaşandı. Bir kişi piste girdi. Bu sırada kalkışa hazırlanan uçağa doğru koşmaya başladı. Davetsiz misafir daha sonra uçağı pervaneleri önüne geldi. Davetsiz adamın neden uçağın motorunun önüne kadar geldiği belli değil...Uçağa mı binmek istedi. Bu soru yanıtsız kaldı ama kaptan pilot karşılaştığı bu durum karşısında uçağın motorunu kapattı.

UZUN NAMLULU SİLAH TAŞIYAN ASKER DAVETSİZ MİSAFİRİ KOVALADI

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre; Soyo Havalimanı'ndan kalkış yapmak üzere olan TAAG Angola Havayolları'na ait Dash-8 tipi yolcu uçağının motoruna doğru bir kişi koşmaya başladı. Durumu gören kaptan pilot motor kapatarak kalkıştan vazgeçti.

FACİA YAŞANABİLİRDİ

Olası bir facia kıl payı önlenirken havalimanında güvenlik soruşturması başlatıldı. Davetsiz misafir bir askerin piste girmesiyle birlikte kaçmaya başladı. O anlar yolcuların cep telefonuyla kaydedildi.