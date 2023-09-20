Çifte cinayet zanlısı kadın bakın nasıl kurtuldu. Kocasını ve kızını öldürüp gömdü

Kahramanmaraş'ta işlenen çifte cinayet kadının torununun soruları üzerine ortaya çıktı. Kocasını ve kızını öldürüp, evinin bahçesine gömen 76 yaşındaki kadın zaman aşımından kurtuldu. Tutuklu bulunan kadın ve iki suç ortağı tahliye oldu

Çifte cinayet zanlısı kadın bakın nasıl kurtuldu. Kocasını ve kızını öldürüp gömdü

Kahramanmaraş'ta 27 yıl önce eşi Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan H.F. (76) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, suçun işlendiği tarihte zaman aşımının 20 yıl olduğu gerekçesiyle davayı düşürüp H.F. ve diğer 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi H.F.'ye annesinin nerede olduğunu sorup "Almanya'ya gitti" cevabını aldı. Ancak, yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bir ize rastlamadı. Bunun üzerine Zeynep Tanıdır'ın kızı geçen yıl nisan ayında emniyete giderek annesinin yıllardır kayıp olduğunu ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi.

GÖSTERDİĞİ YERDE EŞİ VE KIZININ KEMİKLERİ BULUNDU

H.F., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi ancak 7 Ağustos 2022'de götürüldüğü evde polislere gösterdiği yerde eşi Arap Tanıdır ve kızı Zeynep Tanıdır'ın üst üste gömülmüş kemikleri bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu M.T. ve F.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sonunda H.F. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, M.T. ve F.Ç. hakkında ise cinayete yardım etme suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDU

Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmalarında tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Dava devam ederken adli tıp kurumundan gelen otopsi raporu da dosyaya girdi.

Raporda, Arap Tanıdır'ın 27 yıl önce, Zeynep Tanıdır'ın 26 yıl önce öldürüldüğü belirtildi. Raporun ardından mahkeme davanın düşmesine karar verip H.F., M.T. ve F.Ç.'nin tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, kararın gerekçesinde adli tıp kurumu tarafından belirtilen suç tarihi nazara alındığında suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan TCK'ya göre idam ve ağır müebbet hapis gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğu, mevcut kanuna göre de "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmünün yer aldığı belirtildi.

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