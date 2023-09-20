Benzin fiyatları için ünlü bankadan şok açıklama

Goldman Sachs, 12 aylık Brent petrol tahminini 100 dolara çıkardı. Açıklanan rakamn benzin ve motorin fiyatlarını uçuracak tahmin olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Benzin fiyatları için ünlü bankadan şok açıklama

Petrol arzındaki düşüş, petrol fiyatlarını etkileyecek duruma geldi. Petrol arzının düşmesiyle birlikte 95 dolar sınırına dayanan Brent petrolle ilgili olarak ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs akaryakıt fiyatlarını etkiliyecek bir tahminde bulundu.

VARİL FİYATINDA TAHMİNİ 100 DOLARA ÇIKARDI

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, talep artışı ve OPEC+ arz kısıtlamalarının piyasayı sıkılaştırmasıyla 12 aylık Brent petrol tahminini 93 dolardan 100 dolara çıkardı.

Bugün açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde petrol fiyatlarında düşüş etkili. ABD ham petrolü varil başına 90 doların altına gerilerken, Brent petrol düne göre yüzde 1 düşüşle 93 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Goldman Sachs petrol analizinde son dönemdeki rallinin önemli kısmının geride kaldığı görüşünde.

Petrol fiyatları OPEC+'nın başlıca üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın önemli arz kısıntıları sonrası 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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