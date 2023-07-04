Kalp hastalıkları riskini düşürüyor. Kemik erimesini önlüyor. Mucizevi besinin saymakla bitmeyen faydaları

Editör: Erkavim Yıldırım

Hastalıklara çare ve hasta olmadan önce insanların doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Doğal besinlerden birisi olan iğdenin faydaları dikkat çekti.

İğneyle ilgili tüm detaylar…

İĞDE NEDİR?

İğde, bir tür meyve ve bu meyveyi veren İğde ağacı türlerine verilen genel addır. İğde Türkçe kökenli bir kelime olup küçük boy yemiş anlamındaki yiğde kelimesinden evrilmiştir. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir.

İĞDENİN FAYDALARI

-Kemik erimesini önler

-İğde tüketmek karaciğer ve kalp hastalıkları riskini düşürür.

- Kuru iğde ile yaprağı birlikte kaynatıldığı zaman elde edilen çayın, kuru öksürüğe faydalı olduğu belirtilmektedir.

-İğde böbrek hastalıklarına yakalanma riskini azaltmakta olup, aynı zamanda böbrek hastalıklarında etkilidir.

-İğde çiçeğinden yapılmış iğde çayı böbrek taşı tedavisinde etkilidir.

İçerisinde zengince bulundurduğu C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.

-Sindirim sistemine etkilidir, mide şişkinliğine yararlıdır. Ayrıca mide bulantısı ve kusmaya da iyi gelmektedir.

-İğde ishali önler. İğdeyi suyun içine atarak kaynatıp içtiğinizde ishalden kısa bir sürede kurtulabilirsiniz.

-İçerdiği Omega 7 yağı sayesinde iğde meyvesi cildi nemlendirir ve onarır, saç köklerinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği ile yanık ve iyileşmeyen yaraların tedavisinde ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

-Vajinal kuruluk ve göz kuruluğu gibi hastalıkların tedavisinde de etkilidir.

-Omega 7 yağ asidinin diğer bir özelliği ise, insülin seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olarak yağ metabolizmasını düzenlemesi ve dolayısıyla kilo kontrolüne yardımcı olmasıdır.

-Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri uzaklaştırır ve bağışıklığı güçlendirir.

Kardiyovasküler sistemi güçlendirici, yaşlanmaya, iltihaba, mide ve bağırsak ülserlerine, kanser etkilerine karşı koruyucudur.

İĞDE NASIL TÜKETİLİR?

İğde, sade bir şekilde tüketilebilen bir meyvedir. Ayrıca iğdenin çiçeklerinden çay yapmak mümkündür. İshali önlemek için, suyun içerisine atılarak kaynatılması gerekir.