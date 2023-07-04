Kalp hastalıkları riskini düşürüyor. Kemik erimesini önlüyor. Mucizevi besinin saymakla bitmeyen faydaları

Kemik erimesini önleyen karaciğer ve kalp hastalıkları riskini düşüren mucizevi besin iğdenin saymakla bitmeyen faydaları dikkat çekti. İğneyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

Kalp hastalıkları riskini düşürüyor. Kemik erimesini önlüyor. Mucizevi besinin saymakla bitmeyen faydaları

Editör: Erkavim Yıldırım

Hastalıklara çare ve hasta olmadan önce insanların doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Doğal besinlerden birisi olan iğdenin faydaları dikkat çekti.

İğneyle ilgili tüm detaylar…

İĞDE NEDİR?

İğde, bir tür meyve ve bu meyveyi veren İğde ağacı türlerine verilen genel addır. İğde Türkçe kökenli bir kelime olup küçük boy yemiş anlamındaki yiğde kelimesinden evrilmiştir. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir.

11.jpg

İĞDENİN FAYDALARI

-Kemik erimesini önler

-İğde tüketmek karaciğer ve kalp hastalıkları riskini düşürür.

- Kuru iğde ile yaprağı birlikte kaynatıldığı zaman elde edilen çayın, kuru öksürüğe faydalı olduğu belirtilmektedir.

-İğde böbrek hastalıklarına yakalanma riskini azaltmakta olup, aynı zamanda böbrek hastalıklarında etkilidir.

-İğde çiçeğinden yapılmış iğde çayı böbrek taşı tedavisinde etkilidir.
İçerisinde zengince bulundurduğu C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.

-Sindirim sistemine etkilidir, mide şişkinliğine yararlıdır. Ayrıca mide bulantısı ve kusmaya da iyi gelmektedir.

-İğde ishali önler. İğdeyi suyun içine atarak kaynatıp içtiğinizde ishalden kısa bir sürede kurtulabilirsiniz.

-İçerdiği Omega 7 yağı sayesinde iğde meyvesi cildi nemlendirir ve onarır, saç köklerinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği ile yanık ve iyileşmeyen yaraların tedavisinde ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

-Vajinal kuruluk ve göz kuruluğu gibi hastalıkların tedavisinde de etkilidir.

-Omega 7 yağ asidinin diğer bir özelliği ise, insülin seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olarak yağ metabolizmasını düzenlemesi ve dolayısıyla kilo kontrolüne yardımcı olmasıdır.

-Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri uzaklaştırır ve bağışıklığı güçlendirir.
Kardiyovasküler sistemi güçlendirici, yaşlanmaya, iltihaba, mide ve bağırsak ülserlerine, kanser etkilerine karşı koruyucudur.

İĞDE NASIL TÜKETİLİR?

İğde, sade bir şekilde tüketilebilen bir meyvedir. Ayrıca iğdenin çiçeklerinden çay yapmak mümkündür. İshali önlemek için, suyun içerisine atılarak kaynatılması gerekir.

İlgili Haberler
Şalgam bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu Siyaset
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu Magazin
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi Magazin
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Yaşam
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı Spor
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Spor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme Sağlık
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme