Evde kalbin sağlıklı olup olmadığı ortaya çıkaran test belli oldu

Editör: Erkavim Yıldırım

Kalp sağlığı insanın yaşamda kalıp kalmamasına kadar belirleyeceği olan son derece önemi bir konudur.

İnsanlar ise kalp sağlığına dikkat etmek için dikkat çeken yöntemleri deniyor.

Kalp sağlığının testleri bu süreçte önem kazandı. Ortaya çıkan son test dikkat çekti.

Evde buzlu su ile yapabileceğiniz basit bir test, kalp sağlığınız ve kan dolaşımınız hakkında bilgi verebilir.

Ellerinizi 30 saniye boyunca buzlu suya sokun ve parmak uçlarınızın rengine bakın.

Parmak uçlarınız solgun veya mavimsi ise, kan dolaşımınızda sorun olabilir.

Parmak uçlarınız kızarırsa, kalp sağlığınız iyi demektir.

Dolaşım bozukluğu olan kişilerde soluk cilt, yavaş yara iyileşmesi, uyuşma, soğuk uzuvlar, ağrı, nabız alamama ve koşarken dayanıklılık azalması gibi belirtiler görülebilir.

DOLAŞIM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ağrı

-Nabız alamama

-Koşarken sınırlı dayanıklılık

-Soluk cilt bölgeleri

-Uyuşma

-Soğuk uzuvlar

-Gecikmiş yara iyileşmesi