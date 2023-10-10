Evde kalbin sağlıklı olup olmadığı ortaya çıkaran test belli oldu

Evde basit yapılacak buzlu su testiyle kalbin sağlıklı olup olmadığının ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Evde kalbin sağlıklı olup olmadığı ortaya çıkaran test belli oldu

Editör: Erkavim Yıldırım

Kalp sağlığı insanın yaşamda kalıp kalmamasına kadar belirleyeceği olan son derece önemi bir konudur.

İnsanlar ise kalp sağlığına dikkat etmek için dikkat çeken yöntemleri deniyor.

Kalp sağlığının testleri bu süreçte önem kazandı. Ortaya çıkan son test dikkat çekti.

Evde buzlu su ile yapabileceğiniz basit bir test, kalp sağlığınız ve kan dolaşımınız hakkında bilgi verebilir.

kalp.jpg

Ellerinizi 30 saniye boyunca buzlu suya sokun ve parmak uçlarınızın rengine bakın.

Parmak uçlarınız solgun veya mavimsi ise, kan dolaşımınızda sorun olabilir.

Parmak uçlarınız kızarırsa, kalp sağlığınız iyi demektir.

Dolaşım bozukluğu olan kişilerde soluk cilt, yavaş yara iyileşmesi, uyuşma, soğuk uzuvlar, ağrı, nabız alamama ve koşarken dayanıklılık azalması gibi belirtiler görülebilir.

3.jpg

DOLAŞIM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ağrı

-Nabız alamama

-Koşarken sınırlı dayanıklılık

-Soluk cilt bölgeleri

-Uyuşma

-Soğuk uzuvlar

-Gecikmiş yara iyileşmesi

İlgili Haberler
Kalp sağlığından pek çok derde deva oluyor. Bağışıklığı çelik gibi yapıyor
Kalp hastalıkları riskini düşürüyor. Kemik erimesini önlüyor. Mucizevi besinin saymakla bitmeyen faydaları
Mevsim geçişlerinde kalp sağlığınıza dikkat edin
Kalp hastalarını sevindiren haber
Öne Çıkanlar
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Son Haberler
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı Gündem
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü Dünya
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi Gündem
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı Gündem
Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı
İzmirli YouTuber şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu Gündem
İzmirli YouTuber şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular Dünya
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular
Gerçek bal nasıl anlaşılır? Sahte bal nasıl ayırt edilir? Gündem
Gerçek bal nasıl anlaşılır? Sahte bal nasıl ayırt edilir?