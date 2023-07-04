Yaz aylarının serinleten içeceği kansere ve yaşlanmaya karşı savaşıyor

Editör: Özge Ceren Cimen

İnsanların tehlikeli hastalıklardan korunmak ve bu hastalıklara yakalandıklarında da derman bulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ev yapımı hoşafın korkutan öldürücü hastalıklardan olan kansere karşı da savaştığı bildirildi. Ayrıca ev yapımı hoşafın yaşlanmaya karşı da etkili olduğu vurgulandı.

HOŞAFIN FAYDALARI NELERDİR?

-Lifli içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır, sindirimde kolaylık sağlar ve kabızlık için birebirdir.

-Mide rahatsızlıklarının tedavisinde rolü büyüktür. Ülser gibi tedavisi zor hastalıklar için şifa kaynağıdır.

-Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

-Kalp dostudur.

-Cilt için yararlıdır.

-Kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

-İçindeki meyvelerde bulunan vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındırır. Bu nedenle vücudumuza güç katar.

-Zihinsel yorgunluğun giderilmesini sağlar.

-Vücudumuzun su ihtiyacı karşılar.

-Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

-İştah açar.

-Astım hastalığına iyi gelir.

-Gribal enfeksiyona karşı koruyucudur.

HOŞAF TARİFİ

Kuru kayısı ve üzümleri bol suda yıkayın.

Bir bıçak yardımıyla kayısıları orta incelikte dilimleyin.

Geniş bir tencereye su, kuru kayısı ve kuru üzümleri ekleyin.

Üzerine toz şekeri ilave edin. Kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynamakta olan suya karanfil ve tarçın çubuğunu ekleyin.

Kayısı ve üzümler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Aralıklarla karıştırın.

Ocaktan alıp ılınması için oda ısısında beklettiğiniz kayısı hoşafını buzdolabında en az bir saat kadar soğutun. Soğuk soğuk servis edin.