Uzmanı uyardı. Kalp krizinin ihmal edilmemesi gereken hayat kurtaran 9 belirtisi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Kalp kasına yeteri kadar kanın ulaşamadığı durumlarda ortaya çıkan göğüs ağrısı veya göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi kalp ağrısı olarak tanımlandığı biliniyor.

Aniden ortaya çıkan ve çoğu zaman kalp krizi zannedilerek paniğe sebep olan kalp ağrısı farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Kalp krizi geçiren hastalarda da görülen bu rahatsız edici ağrının görmezden gelinmemesi ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gidilerek gerekli kontrollerin yapılması büyük önem taşıyor.

KALP KRİZİNİN 9 BELİRTİSİNE DİKKAT

Göğüste güçlü bir sıkışma veya basınç hissi

Göğüs kemiğinin arkasında bıçaklama, yanma veya baskı yapan ağrı

Sol veya sağ kola, sırta, boyuna veya üst karına yayılan ağrı

Omuzlara, boğaza, boyuna ve çeneye yayılabilen üst vücut ağrısı veya uyuşma

Nefes darlığı

Bulantı, kusma

Terleme veya soğuk terleme

Solgunluk

Baş dönmesi