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Her gün 1 avuç yiyin. Damarları formatlıyor. Yağdan eser bırakmıyor

Her gün 1 avuç ceviz yemenin mucizevi faydaları ortaya çıktı. Ceviz böyle yenmesi durumunda damarları yenilediği ve yağdan eser bırakmadığı bildirildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:48
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Damarları formatlıyor. Her gün 1 avuç yiyin. Yağdan eser bırakmıyor

Her gün 1 avuç yiyin. Damarları formatlıyor. Yağdan eser bırakmıyor
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Yeniçağ / Erhan Songür

İnsanların gerek hastalanmadan önce gerekse hastalıklara yakalandıklarında çare olarak doğal besinlere yöneliyor. Doğal besinlerden birisi olan cevizinin faydaları dikkat çekti.

Kalp dostu olan cevizin özellikle de damarları yenilediği ve yağdan eser bırakmadığının bildirilmesi dikkat çekti.

KALP KRİZİNİ ÖNLÜYOR VE KÖTÜ KOLESTEROL DEĞERLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Ceviz, kalp dostu tekli doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar, her gün 1 avuç ceviz yemenin damarları temizlediğini ortaya koyuyor. Ayrıca ceviz tüketimi kalp krizini önlüyor ve kötü kolesterol değerlerini düşürüyor.

CEVİZİN FAYDALARI

-Ceviz; düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor.

-Kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL'nin yemeklerden sonra ortaya çıkan oksidatif hasarını önlediği ifade edildi.

- Antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği vurgulandı.

-Ceviz tokluk hissi verir. Bu durum kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

-Bağırsakta bulunan faydalı bakteriler iltihaplanmaya yönelik koruma gösterdikleri tespit edilen bileşiklere dönüşür. Omega 3 yağ, magnezyum ve ceviz içerisinde bulunan amino asit iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

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