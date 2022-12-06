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Kalp masajıyla hayata döndürülen 14 yaşındaki lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Van'ın Başkale ilçesinde doktorların ve sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürülen, ambulans helikopterle Van'a sevk edilen 14 yaşındaki lise öğrencisi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:20
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Kalp masajıyla hayata döndürülen 14 yaşındaki lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Kalp masajıyla hayata döndürülen 14 yaşındaki lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme
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Van'ın Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Anadolu Lisesi'nde dün kalbi duran ve Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Hilal Rojda Demir, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Demir'in cenazesi, Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ne götürüldü. Demir, cenaze namazının kılınmasının ardından 5 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ağabeyinin yanında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye Demir'in ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Amiri Edip Kaya, kurum amirleri, mahalle sakinleri katıldı.( AA)

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