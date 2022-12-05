5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore’de akıl almaz idam kararı. Güney Kore dizisi izleyen üç lise öğrencisi idam edildi

Kuzey Kore’de akıl almaz idam kararı. Güney Kore dizisi izleyen üç lise öğrencisi idam edildi

Kuzey Kore'nin Güney Kore yapımı dizileri izlediği ve dağıttığı için üç lise öğrencisini idam ettiği bildirildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 21:51
Takip Et

Kuzey Kore’de akıl almaz idam kararı. Güney Kore dizisi izleyen üç lise öğrencisi idam edildi

Kuzey Kore’de akıl almaz idam kararı. Güney Kore dizisi izleyen üç lise öğrencisi idam edildi
+
Aa
-

Kuzey Kore'de 2020 yılının Aralık ayında çıkarılan bir yasa ile, Güney Kore'de üretilen görsel-işitsel içeriklerinin izlenmesi ve dinlenmesi suç olarak kabul edilmiş, idam ile cezalandırılacağı duyurulmuştu.

Yahoo News'in Güney Kore'nin en büyük gazetelerinden Chosun Ilbo'ya dayandırdığı habere göre; Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan'da yaşayan üç erkek lise öğrencisi, Güney Kore ve Amerikan yapımı dizileri izledikten sonra bu materyalleri arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandılar. Yakalanan 3 lise öğrencisi, sorgularının ardından idam edildi.

Daha önce bu suçu işlediği tespit edilen gençler, reşit olmadıkları için idam cezası uygulanmıyordu.

DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN 7 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

Kuzey Kore'de daha önce de Kim Jong-un'un "habis kanser" olarak tanımladığı K-pop (Güney Kore kökenli pop müzik türü) müzik videolarını izleyip paylaşan 7 kişi idam edilmişti.

Acı sonuçlara rağmen, Kuzey Kore vatandaşlarının hala Güney Kore içeriklerini tükettikleri biliniyor. Unification Media Group tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 96'sı Squid Game ve Crash Landing on You gibi hit K-dramaları (Güney Kore yapımı diziler) izlediklerini belirtti.

11 GÜNLÜĞÜNE ÜLKEDE GÜLMEYİ VE İÇKİ İÇMEYİ YASAKLAMIŞTI

İzole yapısı nedeniyle çok fazla bilgi sahibi olunamayan ancak çok sayıda insan hakları ihlalinin gerçekleştiği bildirilen Kuzey Kore'de geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kim Jong-un'un babası ve Kuzey Kore eski devlet başkanı Kim Jong-il'in 10. ölüm yıl dönümü sebebiyle tüm ülkede 11 günlüğüne gülmek ve içki içmek yasaklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

UmutCan
5.12.2022 22:20
Halk korktukça daha çok zulüm çeker.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
2
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
3
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
5
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
6
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
7
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
﻿Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
﻿Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
﻿Putin saldırı sonrası onarılan Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
﻿Putin saldırı sonrası onarılan Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
﻿Putin saldırı sonrası onarılan Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
﻿Avrupa borsaları biri hariç düşüşle tamamlandı
﻿Avrupa borsaları biri hariç düşüşle tamamlandı
﻿Avrupa borsaları biri hariç düşüşle tamamlandı
﻿10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.