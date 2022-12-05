Kuzey Kore’de akıl almaz idam kararı. Güney Kore dizisi izleyen üç lise öğrencisi idam edildi

Kuzey Kore'de 2020 yılının Aralık ayında çıkarılan bir yasa ile, Güney Kore'de üretilen görsel-işitsel içeriklerinin izlenmesi ve dinlenmesi suç olarak kabul edilmiş, idam ile cezalandırılacağı duyurulmuştu.

Yahoo News'in Güney Kore'nin en büyük gazetelerinden Chosun Ilbo'ya dayandırdığı habere göre; Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan'da yaşayan üç erkek lise öğrencisi, Güney Kore ve Amerikan yapımı dizileri izledikten sonra bu materyalleri arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandılar. Yakalanan 3 lise öğrencisi, sorgularının ardından idam edildi.

Daha önce bu suçu işlediği tespit edilen gençler, reşit olmadıkları için idam cezası uygulanmıyordu.

DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN 7 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

Kuzey Kore'de daha önce de Kim Jong-un'un "habis kanser" olarak tanımladığı K-pop (Güney Kore kökenli pop müzik türü) müzik videolarını izleyip paylaşan 7 kişi idam edilmişti.

Acı sonuçlara rağmen, Kuzey Kore vatandaşlarının hala Güney Kore içeriklerini tükettikleri biliniyor. Unification Media Group tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 96'sı Squid Game ve Crash Landing on You gibi hit K-dramaları (Güney Kore yapımı diziler) izlediklerini belirtti.

11 GÜNLÜĞÜNE ÜLKEDE GÜLMEYİ VE İÇKİ İÇMEYİ YASAKLAMIŞTI

İzole yapısı nedeniyle çok fazla bilgi sahibi olunamayan ancak çok sayıda insan hakları ihlalinin gerçekleştiği bildirilen Kuzey Kore'de geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kim Jong-un'un babası ve Kuzey Kore eski devlet başkanı Kim Jong-il'in 10. ölüm yıl dönümü sebebiyle tüm ülkede 11 günlüğüne gülmek ve içki içmek yasaklanmıştı.