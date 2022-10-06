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  • Liseli kız köpeklerin saldırısından çantası ile kurtuldu. Bu kaçıncı. Yok mu dur diyecek bir yetkili

Liseli kız köpeklerin saldırısından çantası ile kurtuldu. Bu kaçıncı. Yok mu dur diyecek bir yetkili

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencisi 16 yaşınodaki Rojda Polat, okula giderken bir anda etrafını saran sokak köpeklerinin saldırısından üzerlerine okul çantasını atarak son anda kurtuldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:19
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencisi Rojda Polat köpeklerin saldırısından okul çantası ile kurtuldu. Bu kaçıncı. Yok mu dur diyecek bir yetkili

Liseli kız köpeklerin saldırısından çantası ile kurtuldu. Bu kaçıncı. Yok mu dur diyecek bir yetkili
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Olay, 3 gün önce ilçedeki Mogan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Rojda Polat, okula gitmek için evden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Polat, elindeki okul çantasını köpeklerin üzerine atarak son anda yara almadan kurtuldu.

Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Büyük korku yaşayan Rojda Polat, "Sabah çok erkendi. Benim olduğum tarafa yürüdüklerini gördüm 10-15 köpeğin. Geriye doğru gitmeye başladım biraz. Bir anda havlayarak üstüme gelmeye başladılar ve ben o an çok korktum. Hatta bir tanesi zıpladı üstüme az kalsın kolumu ısıracaktı.

Ben de elimde okul çantam vardı, onu fırlattım. Ondan sonra biraz sustular. Bu bölgede sürekli bir köpek kovalaması oluyor. Çünkü civarda bir sürü köpek var. Etraftaki birçok kişi bunu yaşıyor. Kuzenim de birkaç öye önce benzer bir olay yaşadı" dedi.

“ÇOCUKLARI SOKAĞA ÇIKARAMAZ OLDUK”

Site yöneticisi İzzet Öztürk (54), köpek sorununu ilgili makamlara bildirdiklerini; ancak 9 yıldır bu sorunun çözülmediğini söyledi. Öztürk, "Özellikle son 1 yıldır bulunduğumuz bölgede köpek popülasyonu çok fazla arttı.

Son 2 ay içerisinde 3 tane köpek saldırısı oldu. Nedense köpekler bir türlü toplanmadı. Bulunduğumuz bölgede 6 bine yakın konut var. 30 binden fazla insan yaşıyor. Artık çocukları sokağa çıkaramaz olduk. Görüntüde de görüleceği gibi çocuklar sabah okula gidemez oldu, hapsolduk buraya köpeklere mahkum olduk. Böyle bir hayat yaşıyoruz. 2 ay önce yine bir komşumuzun kızına saldırdılar, o da bir komşumuzun yardımıyla yara almadan kurtuldu. 7-8 ay önce üst sitede 75 yaşında bir amcaya köpekler saldırdı, bacağını ısırdı. 1.5-2 yıl önce bizim sitenin tadilat işlerini yapan bir arkadaşın hamile eşi köpek saldırısından düşük yaptı. Artık biz köpeklerle bu şekilde yaşamak istemiyoruz.

Köpek düşmanı değiliz ama köpek sayısının belli bir seviyeye indirilmesi en azından bu çoluğun çocuğun okula rahat gitmesi, insanların işine rahat gidip gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Abbas
6.10.2022 19:35
Ülkede herkes sopasız geçilmez oldu, ben ilk gördüğümde yaşlılar baston niyetine taşıyorlar sandım, meğer korunma amaçlı imiş, yönetimden kork hayvandan kork !!!  
 
Funda Hakikat
6.10.2022 19:25
Dünya hayvan düşkünlüğünü maharet sanıyor. Onları severiz. Ama yerleri toplum içi, evin içi değil. Dağlar. ŞEHİR, EV DEĞİL. İnsan bambaşka birsey, saygı gerek. Hayvanlara eziyet de çektirmeyin.  
 
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