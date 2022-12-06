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İki lise öğrencisi idam edildi. Suçları film izlemek

Kuzey Kore'de 2 lise öğrencisinin, bir Güney Kore filmi izleyip arkadaşları arasında konuştukları için kurşuna dizilerek idam edildikleri iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 14:27
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Kuzey Kore'de iki lise öğrencisi Güney Kore'ye ait bir filmi izlediği için idam edildi

İki lise öğrencisi idam edildi. Suçları film izlemek
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Kuzey Kore'de uzun zamandır Güney Kore dizilerinin izlenilmesi veya paylaşılmasının suç sayılıyordu. Ülke dünyanın en dışa kapalı ülkesi olarak biliniyordu. 

Buna en iyi örnek olabilecek bir olay iddialara göre geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Kuzey Kore'de 2 lise öğrencisi, Güney Kore filmi izleyip arkadaşları arasında yaydıkları gerekçesiyle kurşuna dizilerek idam edildi.

Independent'ta yer alan habere göre, Çin sınırına yakın Hyesan bölgesindeki gençler, ekim ayının başlarında, birçok Güney Kore ve ABD dizisi ve filmi izledi ve ardından da bunu diğer öğrencilerle paylaştı.

Özgür Asya Radyosu'nun infazları izlemeye zorlandığı belirtilen iki kişiye dayandırdığı haberine göre, yakalanan 3 genç Güney Kore filmlerini izleyip dağıttığı için kurşuna dizerek idam etti. Öldürülen gençlerin 16 ve 17 yaşlarında olduğu kaydedildi.

İnfazı izlemeye zorlanan iki kişiden biri verdiği demeçte, "İki genç halkın önüne çıkarılarak hemen kurşuna dizildiler" dedi.

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6.12.2022 14:47
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