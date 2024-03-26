Kalp sağlığına birebir. Hafızayı dipçik gibi yapıyor. İşte şifa saçan ot

Ersoy Özdem
Kalp sağlığına birebir. Hafızayı dipçik gibi yapıyor. İşte şifa saçan ot
Kalp sağlığına birebir iyi gelen ve hafızayı dipçik gibi yapan şifa saçan ot olarak bilinen kişniç otu ortaya çıktı.

Günümüz sağlık anlayışı doğrultusunda, doğal tedavi yöntemlerine yönelik artan bir ilgi gözlemlenmektedir.

Kalp sağlığına birebir iyi gelen vehafızayı dipçik gibi yapan şifa saçan ot olarak bilinen kişniç otu ortaya çıktı.

Kişniç otu nedir?

Kişniç bilimsel adıyla coriandrum sativum, antioksidan açısından zengin, maydanoza benzemesi ile tanınan sindirime yardımcı bir bitkidir.

Kişniç bitkisi hem taze yaprakları hem de kurutulmuş tohumları yemek pişirmede kullanılır.

İyi bir antioksidan kaynağı olan kişniç, yiyecekleri tatlandırmak için kişniç kullanır. Böylelikle insanları daha az tuz kullanmaya ve sodyum alımını azaltmaya teşvik eder.

Faydaları nelerdir?

Yeşil ve yapraklı bir bitki olan kişniş, soslarda, baharatlarda sıklıkla tercih edilerek kullanılır.

Kişniç faydaları arasında kan şekerini düşürme, kan basıncını azaltma, sindirimi düzenleme ve kolesterol düzeylerini iyileştirme yer alır.

Kişniçin vücuda sağladığı diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Kişniçin kalp sağlığını iyileştirir

Vücuda zarar veren ağır metallerin uzaklaştırılmasında etkilidir

Kişniçin ruh sağlığını korur

Kemik, cilt ve göz sağlığını destekler

Hafızayı güçlendirir, beynin işlevinin artmasını sağlar.

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