Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanlar için çok önemli olan kalp sağlığını korumak için dikkat çeken öneriler gelmeyi sürdürüyor.

İşte o öneriler…

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER….

-Kan şekerinizi kontrol altında tutun

-İdeal kilonuza ulaşın

-Testlerinizi yaptırın

-Stresin esiri olmayın

-Sağlıklı beslenin

-Tansiyonunuzu kontrol altında tutun

-Sigarayı hemen bırakın

-Haftada en az üç gün spor yapın

- Günde 30-45 gram lif tüketilmeli. Liften zengin gıdalar ve tam tahıllı gıdaları tüketmenin kan şekerini ve kötü kolestrolü düşürdüğü unutulmamalı.

-Tuz tüketimi günde 5 gramın altında olmalı. Ülkemizde ekmek tüketimi ve ekmekten alınan tuz miktarının fazla olduğu göz önüne alınmalı.

- Günde en fazla 30 gram tuzsuz ve yağda kavrulmamış kuruyemiş (ceviz, fındık, badem gibi) tüketilebilir. Ancak kalorisi yüksek olduğundan kilo sorunu olanlar dikkatli tüketmeli.

- Trans yağ ve katı margarinlerin ve bunları içeren pastane ürünlerinin tüketilmesinden kaçınılmalı.

- Doymuş yağlar toplam enerji alımının %10 altında olmalı, doymamış yağlarla değiştirilmeli.

- Şekerli ve alkollü içecekler tüketilmemeli.

- Sigaradan ve hareketsiz yaşam tarzından uzak durulmalı.

- Günde 2-3 porsiyon (200 gram üzeri) meyve tüketilmeli. İçerdiği kalori ve şeker nedeniyle kilo sorunu olanların ve şeker hastalarının tüketimi daha düşük olmalı.

- Günde 2-3 porsiyon sebze (200 gram üzeri) tüketilmeli.

- Haftada 1-2 kez balık tüketilmeli, bu öğünlerden birisi yağlı balıktan oluşmalı.