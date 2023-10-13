Kalp sağlığına birebir iyi gelen mucize ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

‘Burnumuzun dibindeki mucize ot’ olarak değerlendirilen kalp sağlığına birebir iyi gelen mucize ot fesleğen dikkat çekti.

İşte mucize ot fesleğenle ilgili tüm detaylar…

FESLEĞEN OTU NEDİR?

Fesleğen, ballıbabagiller familyasından tek yıllık ve genellikle ılıman bölgelerde yetişen bir bitki türüdür. Yemeklerde kullanılmak üzere tarımı yapılan fesleğenin kökeni Asya'nın dönenceler arasında kalan bölgelerine dayansa da günümüzde yeryüzünün öteki ılıman bölgelerine de yayılmıştır.

KALP SAĞLIĞINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Uzmanı, Akdeniz mutfağında önemli bir yeri olan ve Yunancada ‘kraliyet’ anlamına gelen fesleğenin anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antistres özellikleri olduğunu dile getirdi.

Uzmanı, K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve beta-karoten açısından zengin olan fesleğenin, en başta kalp sağlığı için çok önemli olduğunu dile getirdi.

FESLEĞEN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Bağırsak ve sindirim sisteminizi düzenler; şişkinlik, mide krampı ve sindirim problemlerini gidermede yardımcı olduğundan bu organlardaki problemlerin giderilmesinde kullanılmaktadır.

-Balgam, gaz ve idrar söktürücü olarak bilinir.

-Baş ağrısı ve spazmlara iyi gelir.

-Bakterilere karşı koruyucudur.

-Fesleğen A vitamini açısından zengin olduğu için diş, kemik ve cilt yenilenmesinde görev alır. A vitamini az ışıklı ortamlarda bile iyi görebilmeyi sağlar.

-Birçok yeşil sebze gibi fesleğen C vitamini bakımından da besleyicidir. Bu özelliği ile bağışıklığı güçlendirir, tansiyonu dengeler ve demir emilimini kolaylaştırır.

-Enerji verir, kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca iştah açıcıdır.

-Sakinleştirici bir bitkidir.

-Yapraklardan yapılan fesleğen çayı yaz sıcaklarında iyi bir çözüm olarak kullanılır. Fakat çeşitli kaynaklarda fesleğen çayını kanser hastalarının ve hamilelerin tüketmemeleri gerektiği konusunda uyarılar bulunmaktadır. Ayrıca kanı sulandırdığı için fesleğen çayının fazla kullanımı bazı sağlık problemlerine yol açabilecektir.

-Fesleğenin antioksidan özellikleri bulunmaktadır. Buna ek olarak K vitamini, demir ve kalsiyum içerir.

FESLEĞEN OTU NASIL TÜKETİLMELİ?

Fesleğen diyet yaparken kullanılır mı diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu soruya ise cevabımız evet olacaktır. Bu mis kokulu ve enfes aromalı bitkinin özellikle stresi azalttığı için strese bağlı kilo almalarda kullanılması önerilmektedir.

Sağlıklı besinlerden oluşan bir diyet listesi içerisinde fesleğen çayı yer alabilir. Sindirim sistemini çalıştırıcı özellikleri olan ve antioksidan özelliği ile vücuttaki toksinlerin atılarak yağların yakılmasına yardımcı olan fesleğen diyetlerde destek alınacak bir bitki olarak kullanılabilir. Eğer zayıflama amacıyla düzgün bir beslenme ve spor programı uyguluyorsanız fesleğen çayı kilo vermenize yardımcı olacaktır, ancak sağlıksız bir beslenme rejimi içerisinde yalnızca fesleğen yiyerek ve fesleğen çayı içerek zayıflamak mümkün değildir.

Zencefil de eklenen fesleğen ıhlamur karışımıyla hazırlanan çay da hem lezzetiyle hem de özellikle kışın hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle sevilen bir içecektir.

Fesleğen çayı taze yapraklar üzerine kaynar su dökülerek hazırlanır, yapraklar 10-15 dakika süreyle demlendirilir. Eğer taze fesleğeniniz yoksa çay yapmak için fesleğen kurusu da kullanabilirsiniz.