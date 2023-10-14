Kansere duvar ören mucize ot ortaya çıktı. Kemik ve kalp sağlığına iyi geliyor

Kemik ve kalp sağlığına iyi gelen kansere duvar ören tere otu ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kansere duvar ören mucize ot ortaya çıktı. Kemik ve kalp sağlığına iyi geliyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kemik ve kalp sağlığına iyi gelen kanseri engelleyen tere otu dikkat çekti.

Tere otuyla ilgili tüm detaylar…

tereotukurujpg-ccab.jpg

TERE OTU NEDİR?

Tere, kendisine benzer bitkilerden ayrılması için bazen bahçe teresi olarak da anılan, oldukça hızlı büyüyen ve turpgiller familyasina ait yenilebilir bir bitkidir.

TERE OTUNUN FAYDALARI

-Tere kürü akciğerlerin temizlenmesine yardım eder

-Kemik sağlığını geliştirir

-Tere bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kilo vermeyi kolaylaştırır

-Toksinlere karşı koruyucudur

-Tere C vitamini açısından zengindir

-Kalp sağlığını geliştirebilir

-Diyabet tedavisinde etkilidir-Antikanser özelliklere sahip bileşenler içerir

-Anne sütü üretimine yardımcıdır

-Astım semptomlarını hafifletir

-Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücüdür

-Hazımsızlığı azaltıp, kabızlık sorunlarını hafifletir

-Cilt ve saç sağlığına iyi gelir

TERE KÜRÜ TARİFİ NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Özellikle akciğerleri temizlemeye yardımcı olması ile bilinen, sigara içenlere tavsiye edilen, solunum yolunu rahatlatıp, ödem azaltıp, idrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen tere kürü basit bir şekilde hazırlanabilir:

Kaynayan yarım litre suya on beş(15) tane tere ilave edilir ve hafif ateşte, ağzı kapalı olarak üç dakika süre ile kaynatıldıktan sonra, soğumasını beklemeden süzülür. Soğuduktan sonra, aç karnına veya yemeklerden 1 saat sonra hazırlanan tere kürünün tamamı içilir.

Tere kürünü 5 gün süreyle kahvaltı ve öğle yemeğinden 1 saat sonra her seferinde on beş tere sapı şeklinde hazırlayıp tüketebilirsiniz. İsteyen kişiler üzerine yarım limon da sıkabilir.

İlgili Haberler
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Patlangıç otu cilde iyi geliyor
Patlangıç otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı Şifalı Bitkiler
Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı
Adalet bu mu? 36 kişiye mezar olmuştu. Vicdanları sızlatan karar Gündem
Adalet bu mu? 36 kişiye mezar olmuştu. Vicdanları sızlatan karar
Küresel piyasalar İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı
Volkan Demirel Fenerbahçe'yi önce övdü sonra gözdağı verdi Spor
Volkan Demirel Fenerbahçe'yi önce övdü sonra gözdağı verdi
Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı Magazin
Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı
Berna Laçin Dilan Polat'a füze attı Magazin
Berna Laçin Dilan Polat'a füze attı
Ev alacaklar dikkat. Fiyatlarda yeni gelişme Ekonomi
Ev alacaklar dikkat. Fiyatlarda yeni gelişme