Kansere duvar ören mucize ot ortaya çıktı. Kemik ve kalp sağlığına iyi geliyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kemik ve kalp sağlığına iyi gelen kanseri engelleyen tere otu dikkat çekti.

Tere otuyla ilgili tüm detaylar…

TERE OTU NEDİR?

Tere, kendisine benzer bitkilerden ayrılması için bazen bahçe teresi olarak da anılan, oldukça hızlı büyüyen ve turpgiller familyasina ait yenilebilir bir bitkidir.

TERE OTUNUN FAYDALARI

-Tere kürü akciğerlerin temizlenmesine yardım eder

-Kemik sağlığını geliştirir

-Tere bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kilo vermeyi kolaylaştırır

-Toksinlere karşı koruyucudur

-Tere C vitamini açısından zengindir

-Kalp sağlığını geliştirebilir

-Diyabet tedavisinde etkilidir-Antikanser özelliklere sahip bileşenler içerir

-Anne sütü üretimine yardımcıdır

-Astım semptomlarını hafifletir

-Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücüdür

-Hazımsızlığı azaltıp, kabızlık sorunlarını hafifletir

-Cilt ve saç sağlığına iyi gelir

TERE KÜRÜ TARİFİ NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Özellikle akciğerleri temizlemeye yardımcı olması ile bilinen, sigara içenlere tavsiye edilen, solunum yolunu rahatlatıp, ödem azaltıp, idrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen tere kürü basit bir şekilde hazırlanabilir:

Kaynayan yarım litre suya on beş(15) tane tere ilave edilir ve hafif ateşte, ağzı kapalı olarak üç dakika süre ile kaynatıldıktan sonra, soğumasını beklemeden süzülür. Soğuduktan sonra, aç karnına veya yemeklerden 1 saat sonra hazırlanan tere kürünün tamamı içilir.

Tere kürünü 5 gün süreyle kahvaltı ve öğle yemeğinden 1 saat sonra her seferinde on beş tere sapı şeklinde hazırlayıp tüketebilirsiniz. İsteyen kişiler üzerine yarım limon da sıkabilir.