Kalp yetmezliğine iyi gelen 9 beslenme tedavisi ortaya çıktı

Editör: Turgay Beşyıldız

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp yetmezliğine iyi gelen beslenme tedavileri ortaya çıktı.

İŞTE KALP YETMEZLİĞİNE İYİ GELEN 9 BESLENME TEDAVİSİ…

-Yemeklerinizi tuzsuz pişirmelisiniz. Günlük tuz tüketimi 5 gramın altında olması gerekmektedir.

-Tuzlu kraker, cips ve tuzla kavrulmuş kuru yemişlerden uzak durmanız gerekmektedir. Salamura gıdalar yüksek oranda tuz içerir.

-Her zaman taze ürünleri tercih etmelisiniz. Paketlenmiş ürünlerden uzak durmanız lazımdır.

-Kalp yetmezliği olan kişiler dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Sebze ve meyve tüketimini artırmalısınız.

-Öğünlerde yeterince vitamin ve mineral almalısınız. Haftada 2 kez balık tüketmelisiniz. Haftada bir kez yağlı balık (somon, uskumru, sardalya) olmalıdır.

-Potasyum gıdalarla alınması gereken önemli mineraldir. Bu sebeple potasyum içeren gıdaları tüketmelisiniz. Örneğin, günlük sebze ve meyve tüketimini artırmalısınız.

-Kırmızı pancar ve nar kan sulandırıcı özelliği bulunan besinlerdir. Ayrıca kalp damarı için önemli olan nitrik oksit maddesinin yapımını sağladıkları için faydalıdır.

-Öğünlerde tıka basa yemek yemek yerine aralıklı olarak beslenmenizde fayda vardır. Öğün aralarında meyve tüketimini artırmalısınız.

-Kalp yetmezliği beslenme düzeni bir hekim tarafından hastanın özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği, kalbinizin çeşitli sebepler nedeniyle zarar görerek vücuda ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda gönderememesi olarak tanımlanabilir.

En sık kalp yetmezliği sebebi kalp kasının kalp krizi nedeniyle zarar görerek kasılamamasıdır. Ancak uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları gibi sebepler ile de kalp yetmezliği gelişmektedir.

Kalp yetmezliği kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İlaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri kontrol altına alınabilir, hatta bazı durumlarda zamanla kalp kası güçlenebilir.

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Çabuk yorulma

-İştah kaybı

-Nefes darlığı

-Mide bulantısı

-Ani kilo artışı

-Göğüs ağrısı

-Öksürük

-Pembe veya beyaz renkli balgam çıkarma

-Nabızda düzensizlik (aritmi)

-Kalp çarpıntısı

-Ayak bilekleri, bacaklar ve karında şişme (ödem)

-Sürekli uyku hali ve konsantrasyon güçlüğü

-Geceleri sık idrara çıkma

-Boyundaki kan damarlarının belirginleşmesi