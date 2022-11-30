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Gareth Bale çıldırdı. Kameraya yumruk attı

Dünya Kupası'na veda eden Gareth Bale, sinirlerine hakim olamadı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:10
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Kameraya yumruk attı. Gareth Bale çıldırdı

Gareth Bale çıldırdı. Kameraya yumruk attı
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Katar'daki Dünya Kupası'nda İngiltere’nin Galler’i yenmesine sinirlenen Gareth Bale, maç bitiminde kendisini kaydeden kamerayı önce yumrukladı, sonra iterek çirkin bir hareket yaptı.

Şu anda Los Angeles FC'de oynayan eski Madrid oyuncusu, takımının elenmesini pek iyi karşılamadı ve hakemin maçın bittiğini işaret ettiğinde kendisine odaklanan kameramana önce küfür etti, ardından kameraya iki kez yumruk attı.

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