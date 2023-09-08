Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü

Kamerun’un güneybatısında Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı grubun saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü

Africanews’te yer alan habere göre, ülkenin güneybatısında Anglofon ayrılıkçılar yol keserek araçlara saldırı düzenledi.

Saldırı sırasında iki kişi ateşe verilen araçlarda hayatını kaybetti, bir kişi vurularak öldürüldü.

ANGLOFON KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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