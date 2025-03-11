Kampanyalar ve Tüketici Psikolojisi

İndirim, kampanya, promosyon… Bir mağazada ya da online alışverişte gözümüze çarpan bu kelimeler, bizi ister istemez bir alışveriş ruh hâline sokuyor.

"İhtiyacım yok ama bir bakayım" diyerek girip, sepete birkaç parça eklediğimiz olmuştur.

Peki, hangi kampanya gerçekten işimize yarıyor? Ve hangisi sadece "indirim varmış" hissiyle bizi alışverişe yönlendiriyor?

Twentify’ın yaptığı araştırmaya göre, tüketicilerin en çok sevdiği kampanya türlerini ve nedenlerini öğrenmek mümkün.

İster yüzde 50 indirim, ister 100 lira indirim, ister “1 alana 1 bedava” olsun, her birinin farklı bir etkisi var.

Yarım fiyatın büyüsü: Yüzde 50 indirim

Yüzde 50 indirim dediğimizde, aklımızda hemen şu cümle beliriyor: "Aa, bunun yarı fiyatını ödeyeceğim!" Düşüncesi her zaman tüketicilerin gözdesi oluyor.

Çünkü hesap kitap yok, kafa karışıklığı yok. Fiyatı yarıya düşmüş bir ürünü almak, ister istemez daha kazançlı hissettiriyor.

Özellikle pahalı ürünlerde bu indirim çok cazip geliyor.

Diyelim ki 1000 liralık bir ayakkabı almak istiyorsunuz. Normalde pahalı geliyor ama "Şimdi 500 lira!" yazısını gördüğünüzde bir an durup düşünüyorsunuz: "Bu fırsat kaçar mı?" Yüzde 50 indirimin gücü burada yatıyor.

Twentify’ın araştırmasından bir tüketici yorumuna bakalım:

"Gördüğün ürünün yarı parasını ödemiyor olmak insana cazip geliyor." (Erkek, 39)

Ne kadar doğru değil mi? Hele ki bütçeyi sarsmadan almak istiyorsanız, yüzde 50 indirim her zaman tatlı bir teklif gibi duruyor.

Netlik kazandıran 100 lira indirim

Bazı kampanyalar kafa karıştırıcı olabilir ama 100 lira indirim öyle değil. "Ne kadar indirim oldu?", "Şimdi ne ödeyeceğim?" gibi sorularla uğraşmadan, direkt cebinizden ne kadar eksileceğini bilirsiniz.

Bir kazak beğendiniz ve fiyatı 400 lira. Eğer yüzde 50 indirim olsaydı, ne kadar ödeyeceğinizi hesaplamanız gerekecekti.

Ama "100 lira indirim var" diyorsa, beyniniz otomatik olarak "Tamam, 300 liraya düşmüş!" diyor. Netlik, tüketicilere kendilerini daha güvende hissettiriyor.

Twentify’ın araştırmasından bir alıntı:

"Kesin bir fiyat. Bu yüzden her şey daha açık." (Erkek, 22)

Özellikle dar bütçeyle alışveriş yapanlar için net indirimler daha avantajlı olabilir. Alacağınız ürünün fiyatı belli, indirim miktarı belli. Sürpriz yok, hesap hatası yok.

Stokçular için cennet: 2 Al 1 Öde

Tüketicilerin en az rağbet gösterdiği bu kampanya daha çok "stok yapmayı sevenler" için.

Eğer sürekli tükettiğiniz bir ürünse, fazladan almak mantıklı olabilir.

Favori şampuanınızı düşünün. Ayda bir alıyorsunuz ama “2 al 1 öde” kampanyası var. Alıyorsunuz ve aslında bir aylık ürün fiyatına iki aylık ürün sahibi oluyorsunuz. Mantıklı!

Ya ihtiyacınız yoksa? O zaman bu kampanya biraz tuzak olabiliyor. İki tane alıp birini bedavaya getirme fikri cazip ama kullanmayacağınız bir ürünü sırf kampanya var diye almak ne kadar mantıklı?

Twentify’ın araştırmasından bir tüketici yorumu şöyle:

"Stok yapabilme ve ürünün fiyatının yarıya inmesi çok cazip geliyor bana." (Kadın, 42)

Eğer düzenli tükettiğiniz bir şeyse süper fırsat, ama "Aa, alayım da belki lazım olur" diye düşünüyorsanız, dikkat!

Psikolojik tatmin: 1 Alana 1 Bedava

Dürüst olalım. "İki ürün al, birini bedava veriyoruz" dense mi daha cazip gelir, yoksa "Yüzde 50 indirim var" dense mi?

Çoğu insan için ikinci seçenek daha avantajlı olabilir ama işin psikolojik boyutu farklı. Çünkü "bedava" kelimesi devreye girince işler değişiyor. İnsan doğası gereği, bir şey bedava olduğunda daha çok değer veriyor.

Kahve seviyorsunuz ve bir kahve zinciri "1 alana 1 bedava" kampanyası yapıyor. İki kahve almak gibi bir planınız yok ama bedavaya bir kahve alabileceğinizi bildiğinizde, sanki normalde iki tane içiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bu, kampanyanın psikolojik etkisidir.

Twentify’ın araştırmasından bir alıntı:

"Bir ürün parasıyla iki tane alınıyor, ekonomik." (Erkek, 49)

Özellikle aynı ürünü sürekli tüketiyorsanız, bu kampanya daha da anlamlı hale geliyor. Ama ihtiyacınız yoksa, ikinci ürünü almanın da bir mantığı kalmıyor.

Hangi kampanya daha avantajlı?

Sonuçta her kampanyanın kendine göre artıları ve eksileri var.

Tek ürün almak isteyenler için: Yüzde 50 indirim veya 100 lira indirim

Stok yapmak isteyenler için: 2 Al 1 Öde veya 1 Alana 1 Bedava

Kafa karışıklığını sevmeyenler için: 100 lira indirim

Peki siz hangi kampanya türüne daha çok kanıyorsunuz?

Daha fazla indirim mi, daha net fiyatlar mı, yoksa "bedava" kelimesinin tatlı cazibesi mi?

Alışveriş yaparken bu sorulara cevap verirseniz, bütçenizi daha bilinçli kullanırsınız!..